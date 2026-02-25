"РКС-Самара" благодарят жителей домов, которые правильно пользуются централизованным водоотведением

В «РКС-Самара» определили многоквартирные дома, рядом с которыми в централизованной системе водоотведения много лет не было засоров. Это признак того, что жители ответственно относятся к канализации, не сбрасывают туда мусор.

В городе Самаре более пяти лет не было засоров по адресам:

Кутякова, 2

Коммунистическая, 16

Прибрежная, 10

Осипенко, 32А

Гагарина, 64

Партизанская, 72

К.Маркса, 29

Мехзавод кв. 15 д. 8

Мехзавод кв. 7 д. 12

Советской армии, 115

Балаковская, 4

Балаковская, 8 Г

Свободы, 105

К.Маркса, 404

Ташкентская, 113

В этих домах живут люди, которые сознательно относятся к инженерным коммуникациям и пользуются канализацией по правилам.

Напоминаем, что городская система канализации предназначена только для приёма сточных вод. Никакой бытовой мусор нельзя смывать в унитаз и раковину . Еда, влажные салфетки, влажная туалетная бумага, ватные палочки и другие отходы должны выбрасываться в мусорное ведро, а не в канализацию!

Напоминаем! Категорически нельзя смывать в унитаз и раковину:

- Влажные салфетки и любые изделия из нетканого материала.

- Жир, оставшийся от приготовления пищи.

- Пищевые продукты и их отходы: очистки овощей, семечки и косточки ягод и фруктов, чайную заварку и т.д.

- Средства контрацепции.

- Подгузники.

- Тряпичные изделия.

- Бумагу.

- Строительный мусор.

- Гранулы для кошачьих лотков.

Канализация – это ВОДОотведение. В трубах должна бежать только вода!

«РКС-Самара» благодарит всех жителей города, которые знают и соблюдают правила пользования канализацией!