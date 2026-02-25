Я нашел ошибку
россияне стали меньше есть лапшу быстрого приготовления
"РКС-Самара" благодарят жителей домов, которые правильно пользуются централизованным водоотведением
Участники СВО и предприятия Самарской области получили более 170 млн рублей на развитие бизнеса
Педагог из Самары стал лауреатом всероссийской олимпиады "Хранители русского языка"
Общество «Знание» расширяет географию конкурса Знание.Авторы: заявки принимаются от граждан России и Беларуси
Число сделок ДДУ выросло на 54,3% за период снижения ключевой ставки
На кондитерской фабрике в Самарской области открылся музей СВО
В Самаре в кафе полиция с ОМОНом накрыла нелегалов, задержала наркопотребителей и нашла пьяного подростка
В губернии проходит Фестиваль патриотических инициатив «Быть патриотом на деле»
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
26 февраля в 19:00 в музее им. П.В. Алабина в Самаре начинает работу выставка «Палеоцентр»
"РКС-Самара" благодарят жителей домов, которые правильно пользуются централизованным водоотведением

101
В «РКС-Самара» определили многоквартирные дома, рядом с которыми в централизованной системе водоотведения много лет не было засоров. Это признак того, что жители ответственно относятся к канализации, не сбрасывают туда мусор.

В городе Самаре более пяти лет не было засоров по адресам:

Кутякова, 2

Коммунистическая, 16

Прибрежная, 10

Осипенко, 32А

Гагарина, 64

Партизанская, 72

К.Маркса, 29

Мехзавод кв. 15 д. 8

Мехзавод кв. 7 д. 12

Советской армии, 115

Балаковская, 4

Балаковская, 8 Г

Свободы, 105

К.Маркса, 404

Ташкентская, 113

В этих домах живут люди, которые сознательно относятся к инженерным коммуникациям и пользуются канализацией по правилам.

Напоминаем, что городская система канализации предназначена только для приёма сточных вод. Никакой бытовой мусор нельзя смывать в унитаз и раковину. Еда, влажные салфетки, влажная туалетная бумага, ватные палочки и другие отходы должны выбрасываться в мусорное ведро, а не в канализацию!

 

Напоминаем! Категорически нельзя смывать в унитаз и раковину:

- Влажные салфетки и любые изделия из нетканого материала.

- Жир, оставшийся от приготовления пищи.

- Пищевые продукты и их отходы: очистки овощей, семечки и косточки ягод и фруктов, чайную заварку и т.д.

- Средства контрацепции.

- Подгузники.

- Тряпичные изделия.

- Бумагу.

- Строительный мусор.

- Гранулы для кошачьих лотков.

 

Канализация – это ВОДОотведение. В трубах должна бежать только вода!

«РКС-Самара» благодарит всех жителей города, которые знают и соблюдают правила пользования канализацией!

 

24 февраля ремонтные работы проведут на НСП №111, будет отключено ХВС по адресам: ул. Железной Дивизии, 1-17; Заводское шоссе, 40-60.
20 февраля 2026, 15:55
С 24 по 27 февраля специалисты «РКС-Самара» проведут ремонтно-профилактические работы
679
На мероприятии ресурсоснабжающее предприятие представило результаты работы за 2025.
20 февраля 2026, 14:59
«РКС-Самара» провели годовой Штаб по благоустройству
644
На старейшей водопроводной станции Самары заменили насосы
17 февраля 2026, 13:58
584

Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
23 февраля 2026  12:34
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
663
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
23 февраля 2026  10:05
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
738
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний.
22 февраля 2026  11:20
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний
1118
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля.
21 февраля 2026  11:00
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля
2800
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
21 февраля 2026  10:28
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
1069
