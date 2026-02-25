"РКС-Самара" благодарят жителей домов, которые правильно пользуются централизованным водоотведением

В «РКС-Самара» определили многоквартирные дома, рядом с которыми в централизованной системе водоотведения много лет не было засоров. Это признак того, что жители ответственно относятся к канализации, не сбрасывают туда мусор.
В городе Самаре более пяти лет не было засоров по адресам:
Кутякова, 2
Коммунистическая, 16
Прибрежная, 10
Осипенко, 32А
Гагарина, 64
Партизанская, 72
К.Маркса, 29
Мехзавод кв. 15 д. 8
Мехзавод кв. 7 д. 12
Советской армии, 115
Балаковская, 4
Балаковская, 8 Г
Свободы, 105
К.Маркса, 404
Ташкентская, 113
В этих домах живут люди, которые сознательно относятся к инженерным коммуникациям и пользуются канализацией по правилам.
Напоминаем, что городская система канализации предназначена только для приёма сточных вод. Никакой бытовой мусор нельзя смывать в унитаз и раковину. Еда, влажные салфетки, влажная туалетная бумага, ватные палочки и другие отходы должны выбрасываться в мусорное ведро, а не в канализацию!
Напоминаем! Категорически нельзя смывать в унитаз и раковину:
- Влажные салфетки и любые изделия из нетканого материала.
- Жир, оставшийся от приготовления пищи.
- Пищевые продукты и их отходы: очистки овощей, семечки и косточки ягод и фруктов, чайную заварку и т.д.
- Средства контрацепции.
- Подгузники.
- Тряпичные изделия.
- Бумагу.
- Строительный мусор.
- Гранулы для кошачьих лотков.
Канализация – это ВОДОотведение. В трубах должна бежать только вода!
«РКС-Самара» благодарит всех жителей города, которые знают и соблюдают правила пользования канализацией!