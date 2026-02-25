Названы самые удачные и неудачные подарки к 8 Марта по мнению жителей Самары

Я нашел ошибку
Главные новости:
С 1 по 24 марта состоится большой гастрольный тур Государственного академического Волжского русского народного хора имени Петра Милославова - «от Жигулей до Саян».
«от Жигулей до Саян»: в марте пройдет большой гастрольный тур Государственного академического Волжского русского народного хора
Врач-аллерголог-иммунолог СОКБ имени В.Д.Середавина Фарид Закиров рассказал, как поддержать иммунитет подростка.
Самарский врач--аллерголог-иммунолог рассказал, как поддержать иммунитет подростка
В Самарской области прошел финальный тур регионального этапа Всероссийского технологического конкурса «Инженерные кадры России среди дошкольных образовательных организаций Самаркой области в категории «ИКаРенок».
В Самарской области завершился региональный этап Всероссийского технологического конкурса  «ИКаРенок»
Сегодня, 25 февраля, в Самаре проходит региональный этап соревнований по многоборью ГТО среди обучающихся образовательных организаций.
В Самаре проходит областной фестиваль комплекса ГТО среди школьников
Стартовал четвертый Всероссийский патриотический конкурс творческих работ «Памяти героев верны!», организованный Государственным фондом «Защитники Отечества».
Стартовал четвертый Всероссийский патриотический конкурс творческих работ «Памяти героев верны!»
25 февраля поступило сообщение об утечке на трубопроводе теплоснабжения в Сызрани на ул. Степана Разина, 46.
В Сызрани произошла утечка на трубопроводе теплоснабжения
В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Самаре состоялся патриотический шахматный турнир, посвященный Дню защитника Отечества. Мероприятие было организовано в рамках проекта «Шахматы для СВОих».
«Ход конем» в честь защитников: в Самаре прошел патриотический шахматный турнир
В Самаре 4 марта завоют сирены
В Самаре 4 марта завоют сирены
В губернии проходит Фестиваль патриотических инициатив «Быть патриотом на деле»
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
26 февраля в 19:00 в музее им. П.В. Алабина в Самаре начинает работу выставка «Палеоцентр»
Названы самые удачные и неудачные подарки к 8 Марта по мнению жителей Самары

178
Названы самые удачные и неудачные подарки к 8 Марта по мнению жителей Самары

Аналитики Авито узнали, какие подарки на Международный женский день жители Самары считают лучшими и худшими. Оказалось, что самые уместные подарки по их мнению — цветы, украшения и косметика, а вот книги и бытовую технику лучше не дарить. При этом к подаркам из ресейла большинство опрошенных относится положительно.

Самым удачным вариантом подарка на 8 Марта мужчины и женщины единогласно считают цветы — 55% опрошенных уверены, что именно их стоит дарить на такой праздник. Также в тройке лидеров — ювелирные украшения и бижутерия (44%), косметика и парфюмерия (38%). Далее мужчины отмечали деньги (25%) и подарочный сертификат в СПА или салон красоты (22%). У женщин — сначала СПА (36%), а потом деньги (31%), но при этом они выбирали эти варианты ответов чаще. 

Также мнения разошлись относительно гаджетов: женщины отмечали их в качестве удачного подарка реже (18%), чем мужчины (20%). При этом сильный пол недооценил такие варианты, как билеты в театр или на концерт, товары для домашнего уюта и подарки для хобби и творчества — женщины выбирали их чаще. 

Примечательно, что молодежь 18-24 лет чаще других возрастных групп считает хорошим подарком на 8 Марта шоколад и конфеты (25%), что-то из одежды или аксессуаров (24%) и книги (12%). конфеты (25%), что-то из одежды или аксессуаров (24%) и книги (12%). 

При этом по мнению большинства опрошенных, дарить книги все же не стоит — их чаще всего отмечали в качестве неудачного подарка на такой праздник и мужчины, и женщины (37%). На втором месте в этом рейтинге — бытовая техника для дома (23%), а тройку лидеров замыкают спортивные товары или абонемент в фитнес-клуб (22%) — от выбора таких презентов лучше воздержаться. При этом четверть женщин (26%) считают, что все подарки хороши, и главное — внимание. Однако мужчины с таким видением соглашаются реже (18%). 

При этом 9 из 10 жителей Самары считают нормальным подарить что-то брендовое и дорогое, но купленное «с рук» в хорошем состоянии. Из них 25% отмечают, что это не только выгодно, но и удобно — не нужно ехать в бутик, можно проще получить брендовую вещь. А еще 13% добавляют, что это отличный способ найти по-настоящему редкую и уникальную вещь, которую сложно достать в обычном магазине. 

