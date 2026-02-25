Названы самые удачные и неудачные подарки к 8 Марта по мнению жителей Самары

Аналитики Авито узнали, какие подарки на Международный женский день жители Самары считают лучшими и худшими. Оказалось, что самые уместные подарки по их мнению — цветы, украшения и косметика, а вот книги и бытовую технику лучше не дарить. При этом к подаркам из ресейла большинство опрошенных относится положительно.

Самым удачным вариантом подарка на 8 Марта мужчины и женщины единогласно считают цветы — 55% опрошенных уверены, что именно их стоит дарить на такой праздник. Также в тройке лидеров — ювелирные украшения и бижутерия (44%), косметика и парфюмерия (38%). Далее мужчины отмечали деньги (25%) и подарочный сертификат в СПА или салон красоты (22%). У женщин — сначала СПА (36%), а потом деньги (31%), но при этом они выбирали эти варианты ответов чаще.

Также мнения разошлись относительно гаджетов: женщины отмечали их в качестве удачного подарка реже (18%), чем мужчины (20%). При этом сильный пол недооценил такие варианты, как билеты в театр или на концерт, товары для домашнего уюта и подарки для хобби и творчества — женщины выбирали их чаще.

Примечательно, что молодежь 18-24 лет чаще других возрастных групп считает хорошим подарком на 8 Марта шоколад и конфеты (25%), что-то из одежды или аксессуаров (24%) и книги (12%).

При этом по мнению большинства опрошенных, дарить книги все же не стоит — их чаще всего отмечали в качестве неудачного подарка на такой праздник и мужчины, и женщины (37%). На втором месте в этом рейтинге — бытовая техника для дома (23%), а тройку лидеров замыкают спортивные товары или абонемент в фитнес-клуб (22%) — от выбора таких презентов лучше воздержаться. При этом четверть женщин (26%) считают, что все подарки хороши, и главное — внимание. Однако мужчины с таким видением соглашаются реже (18%).

При этом 9 из 10 жителей Самары считают нормальным подарить что-то брендовое и дорогое, но купленное «с рук» в хорошем состоянии. Из них 25% отмечают, что это не только выгодно, но и удобно — не нужно ехать в бутик, можно проще получить брендовую вещь. А еще 13% добавляют, что это отличный способ найти по-настоящему редкую и уникальную вещь, которую сложно достать в обычном магазине.