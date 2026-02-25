64% женщин покупают себе подарки на 8 Марта

Я нашел ошибку
Главные новости:
С 1 по 24 марта состоится большой гастрольный тур Государственного академического Волжского русского народного хора имени Петра Милославова - «от Жигулей до Саян».
«от Жигулей до Саян»: в марте пройдет большой гастрольный тур Государственного академического Волжского русского народного хора
Врач-аллерголог-иммунолог СОКБ имени В.Д.Середавина Фарид Закиров рассказал, как поддержать иммунитет подростка.
Самарский врач--аллерголог-иммунолог рассказал, как поддержать иммунитет подростка
В Самарской области прошел финальный тур регионального этапа Всероссийского технологического конкурса «Инженерные кадры России среди дошкольных образовательных организаций Самаркой области в категории «ИКаРенок».
В Самарской области завершился региональный этап Всероссийского технологического конкурса  «ИКаРенок»
Сегодня, 25 февраля, в Самаре проходит региональный этап соревнований по многоборью ГТО среди обучающихся образовательных организаций.
В Самаре проходит областной фестиваль комплекса ГТО среди школьников
Стартовал четвертый Всероссийский патриотический конкурс творческих работ «Памяти героев верны!», организованный Государственным фондом «Защитники Отечества».
Стартовал четвертый Всероссийский патриотический конкурс творческих работ «Памяти героев верны!»
25 февраля поступило сообщение об утечке на трубопроводе теплоснабжения в Сызрани на ул. Степана Разина, 46.
В Сызрани произошла утечка на трубопроводе теплоснабжения
В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Самаре состоялся патриотический шахматный турнир, посвященный Дню защитника Отечества. Мероприятие было организовано в рамках проекта «Шахматы для СВОих».
«Ход конем» в честь защитников: в Самаре прошел патриотический шахматный турнир
Мероприятия
В губернии проходит Фестиваль патриотических инициатив «Быть патриотом на деле»
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
26 февраля в 19:00 в музее им. П.В. Алабина в Самаре начинает работу выставка «Палеоцентр»
64% женщин покупают себе подарки на 8 Марта

133
64% женщин покупают себе подарки на 8 Марта

Сервис доставки из магазинов и ресторанов Купер совместно с исследовательской компанией «ОнИн» провели опрос* и выяснили, что две трети опрошенных планируют потратить на подарки к 8 марта до 5 000 рублей. В числе самых популярных вариантов — сладости и парфюмерия. При этом 64% женщин хотят купить подарок себе. 

Празднование и траты

Отмечать 8 Марта в этом году собираются большинство россиян (78%) — в основном это молодежь 18-24 лет (86%). При этом дарить подарки будут еще больше опрошенных — 90%.  В основном с Международным женским днём поздравляют мам (60%), жён (34%), сестер (31%) и друзей (24%) Также по 17% будут дарить подарки бабушкам и коллегам. 

При покупке подарков больше половины россиян (67%) хотят уложиться в 5 000 рублей. Из них 19% — в 1 000 рублей. При этом каждый четвертый (23%) готов потратить от 5 000 до 10 000 рублей, и еще 10% — более 10 000 рублей. 

Самые популярные подарки

Дарить в основном будут сладости — например, конфеты, клубнику в шоколаде, букет из зефира (38%). Также треть опрошенных собирается подарить духи или парфюм (34%), уходовые средства (33%) или подарочный набор с косметикой (32%). Еще 30% подарят сертификат на покупки или услуги. Украшения и бижутерию в качестве подарка выбрал каждый четвертый (26%). 18% вручат чайные наборы, 16% — одежду или аксессуары, 12% — поход в СПА, а 11% — сумку или кошелек. 

Презенты для себя

64% женщин делают себе подарки к 8 Марта. При этом каждая четвертая (24%) балует себя на женский праздник каждый год, а 5% женщин собираются начать дарить себе подарок на 8 марта с этого года. Чаще это молодые девушки 18-24 лет (30%). Дарить себе в основном планируют декоративную и уходовую косметику (63%), одежду и аксессуары (46%) и ювелирные украшения (36%). Также треть женщин радуют себя новыми находками для дома (32%) и впечатлениями — мастер-классами и поездками (30%). Еще 12% собираются приобрести бьюти-гаджеты, а 10% — смарт-девайсы.
 

*Исследование проводилось в феврале 2026 года, в нем приняли участие более 2500 человек в возрасте 18-65 лет.

Теги: Опрос

Примерно треть россиян предпочтут деньги вместо подарков на 8 марта и 23 февраля
25 февраля 2026, 13:58
Примерно треть россиян предпочтут деньги вместо подарков на 8 марта и 23 февраля
Больше половины мужчин (54%) отметили, что дарили любимым женщинам подарки, которые «сильно били по кошельку». Общество
132
Названы самые удачные и неудачные подарки к 8 Марта по мнению жителей Самары
25 февраля 2026, 13:06
Названы самые удачные и неудачные подарки к 8 Марта по мнению жителей Самары
Самым удачным вариантом подарка на 8 Марта мужчины и женщины единогласно считают цветы — 55% опрошенных уверены, что именно их стоит дарить на такой праздник. Общество
174
Врач, учитель, актер: кем чаще всего мечтали стать россияне в детстве
25 февраля 2026, 12:37
Врач, учитель, актер: кем чаще всего мечтали стать россияне в детстве
Половина опрошенных (50%) объяснили свою мечту тем, что работа казалась интересной и увлекательной. Общество
171
В центре внимания
В Самарской области с марта меняется срок оплаты услуг ЖКХ
25 февраля 2026  13:03
В Самарской области с марта меняется срок оплаты услуг ЖКХ
169
Еще три «Львенка» приехали в Самару
25 февраля 2026  12:57
Еще три «Львенка» приехали в Самару
174
Заместитель главы города Самары Данил Морозов ответит на вопросы в программе «Прямой диалог»
25 февраля 2026  12:54
Заместитель главы города Самары Данил Морозов ответит на вопросы в программе «Прямой диалог»
194
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
23 февраля 2026  12:34
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
675
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
23 февраля 2026  10:05
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
752
