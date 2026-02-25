Я нашел ошибку
Главные новости:
С 1 по 24 марта состоится большой гастрольный тур Государственного академического Волжского русского народного хора имени Петра Милославова - «от Жигулей до Саян».
«от Жигулей до Саян»: в марте пройдет большой гастрольный тур Государственного академического Волжского русского народного хора
Врач-аллерголог-иммунолог СОКБ имени В.Д.Середавина Фарид Закиров рассказал, как поддержать иммунитет подростка.
Самарский врач--аллерголог-иммунолог рассказал, как поддержать иммунитет подростка
В Самарской области прошел финальный тур регионального этапа Всероссийского технологического конкурса «Инженерные кадры России среди дошкольных образовательных организаций Самаркой области в категории «ИКаРенок».
В Самарской области завершился региональный этап Всероссийского технологического конкурса  «ИКаРенок»
Сегодня, 25 февраля, в Самаре проходит региональный этап соревнований по многоборью ГТО среди обучающихся образовательных организаций.
В Самаре проходит областной фестиваль комплекса ГТО среди школьников
Стартовал четвертый Всероссийский патриотический конкурс творческих работ «Памяти героев верны!», организованный Государственным фондом «Защитники Отечества».
Стартовал четвертый Всероссийский патриотический конкурс творческих работ «Памяти героев верны!»
25 февраля поступило сообщение об утечке на трубопроводе теплоснабжения в Сызрани на ул. Степана Разина, 46.
В Сызрани произошла утечка на трубопроводе теплоснабжения
В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Самаре состоялся патриотический шахматный турнир, посвященный Дню защитника Отечества. Мероприятие было организовано в рамках проекта «Шахматы для СВОих».
«Ход конем» в честь защитников: в Самаре прошел патриотический шахматный турнир
В Самаре 4 марта завоют сирены
В Самаре 4 марта завоют сирены
В губернии проходит Фестиваль патриотических инициатив «Быть патриотом на деле»
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
26 февраля в 19:00 в музее им. П.В. Алабина в Самаре начинает работу выставка «Палеоцентр»
Стартовал четвертый Всероссийский патриотический конкурс творческих работ «Памяти героев верны!»

Стартовал четвертый Всероссийский патриотический конкурс творческих работ «Памяти героев верны!», организованный Государственным фондом «Защитники Отечества».

Стартовал четвертый Всероссийский патриотический конкурс творческих работ «Памяти героев верны!», организованный Государственным фондом «Защитники Отечества». Он проводится с целью сохранения памяти о героях и событиях специальной военной операции. В нем приняли участие уже более 10 тысяч человек.
Конкурс будет проводиться в десяти номинациях: эссе и рассказы о самоотверженности воинов и единстве народов России; авторские стихотворения, песни, фотографии и рисунки, посвященные героям спецоперации; номинации от партнеров конкурса. Его участником может стать любой желающий, в том числе ветераны боевых действий, действующие военные и члены семей погибших защитников.
«Конкурс посвящен героям и событиям специальной военной операции, их мужеству, стойкости, отваге и преданности Родине. Наша общая задача – сохранять историческую память и рассказывать о подвигах соотечественников. Это помогает обществу опираться на реальные примеры и формирует ценности, которые объединяют людей. Важно, чтобы дети, подростки и молодежь знали героев страны, гордились наследием победителей и сохраняли эту память на долгие годы», – отметила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
На сайте Государственного фонда «Защитники Отечества» опубликованы электронные сборники творческих работ участников конкурса за 2023-й и 2024 годы – всего более четырех тысяч. Готовится к выходу третий сборник по итогам 2025 года.
Патриотическое воспитание молодежи является одним из приоритетных направлений деятельности фонда «Защитники Отечества». За почти три года работы фонд совместно с партнерами провел более 43 тысяч патриотических мероприятий, в которых приняли участие свыше 350 тысяч детей. Важную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения играют ветераны СВО, которых привлекает фонд. Они проводят уроки мужества, «Разговоры о важном», участвуют в открытых диалогах. Свыше 7,3 тысячи героев работают с молодежью в рамках совместного проекта фонда и Российского общества «Знание» «Служу Отечеству!».
Партнерами конкурса «Памяти героев верны!» выступают Всероссийский проект «Хранители истории» (Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых» и Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия»), Федеральное государственное казенное учреждение «Рекламно-информационное агентство «Армия России» Министерства обороны РФ, Федеральное автономное учреждение культуры и искусства «Студия военных художников имени М. Б. Грекова» Министерства обороны РФ, Общероссийская общественно-государственная организация «Ассамблея народов России».

 

Фото – госфонд «Защитники Отечества»

В Самарской области с марта меняется срок оплаты услуг ЖКХ
25 февраля 2026  13:03
В Самарской области с марта меняется срок оплаты услуг ЖКХ
Еще три «Львенка» приехали в Самару
25 февраля 2026  12:57
Еще три «Львенка» приехали в Самару
Заместитель главы города Самары Данил Морозов ответит на вопросы в программе «Прямой диалог»
25 февраля 2026  12:54
Заместитель главы города Самары Данил Морозов ответит на вопросы в программе «Прямой диалог»
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
23 февраля 2026  12:34
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
23 февраля 2026  10:05
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
