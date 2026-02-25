88 школьников губернии стали победителями Всероссийской олимпиады «Безопасные дороги»

В Самарской области подвели итоги Всероссийской онлайн-олимпиады «Безопасные дороги» на знание правил дорожного движения. Второй тур состязаний, который прошёл 27 января, собрал 390 учащихся 1–9 классов. Победителями стали 88 юных жителей региона, показавшие наивысшие результаты.

Олимпиада, которая проводится уже шестой год, впервые прошла в обновленном формате. Первый тур состоялся в 2025 году онлайн и объединил более 180 тысяч участников из Самарской области. Во второй тур были приглашены школьники, набравшие максимальные баллы. Выполнять задания необходимо было непосредственно в школе под контролем учителей, а итоги оценивались централизованно. Все участники олимпиады получили сертификаты, победители — дипломы.

Олимпиада «Безопасные дороги» направлена на повышение осведомленности школьников о правилах безопасного поведения на дороге. Эти знания особенно важны в условиях активного развития улично-дорожной сети региона.

В ходе ремонта региональных дорог, в том числе по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», особое внимание уделяется инфраструктуре, обеспечивающей безопасность юных участников движения. Контрактами предусмотрена установка барьерного и пешеходного ограждения, обустройство пешеходных переходов и искусственных дорожных неровностей, монтаж светофорных объектов, дорожных знаков и сигнальных столбиков, нанесение разметки. В границах населенных пунктов при капитальном ремонте дополнительно строят тротуары и устанавливают линии наружного освещения.

«Олимпиада год от года объединяет все больше участников из Самарской области. Ребята учатся правильно ориентироваться в дорожной среде, а мы, взрослые, должны сделать эту среду максимально безопасной, — отметил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Евгений Паймулин. — Нацпроект "Инфраструктура для жизни" комплексно способствует тому, чтобы дороги возле школ и детских садов становились безопаснее. В городах и районах области появляются пешеходные переходы, тротуары, наружное освещение и другие элементы дорожной инфраструктуры, которые делают путь ребенка комфортным».

Организаторами олимпиады выступают Министерство транспорта РФ, ГУОБДД МВД России и Министерство просвещения РФ при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Системная работа по повышению безопасности дорожного движения в регионе ведется по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Фото: организаторы олимпиады