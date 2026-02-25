88 школьников губернии стали победителями Всероссийской олимпиады «Безопасные дороги»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре состоялись чемпионат и первенство области по спортивному метанию ножа.
В Самаре состоялись чемпионат и первенство области по спортивному метанию ножа
С 20 по 22 февраля отряд Снежного десанта ветеранов «Волжские богатыри» провели активную добровольческую деятельность в Красном яре.
Снежный десант:  студотряды Самарской области продолжает помогать жителям региона
В Самарской области уже действует 42 меры поддержки семей с детьм.
От налогового кешбэка до компенсации ЖКХ: как в губерния поддерживают семьи с детьми
При поддержке и активном содействии самарского филиала государственного фонда «Защитники Отечества» протезно-ортопедическое предприятие «ГлавОрто Приволжье» выдают высокотехнологичные протезы нижних конечностей участникам специальной военной операции.
Самарские ветераны СВО получают современные протезы при поддержке фонда «Защитники Отечества»
В Казани завершилось первенство России по самбо среди юниоров 18-20 лет.
Самарские самбисты стали призерами первенства России
В 2026 году в Сергиевском районе обновят два участка региональных дорог общей протяженностью 9,96 км.
В Сергиевском районе дорогу к селу Захаркино отремонтируют и защитят от паводка
За два месяца 2026 года в Самарской области новоселье отметил 61 человек из числа детей, оставшихся без попечения родителей.
Участник СВО из числа детей-сирот получил квартиру в Самаре 
В СамГМУ разрабатывают программу для цифрового контроля реабилитации ног после травм и операций.
Ученые СамГМУ превратят веб-камеру ноутбука в инструмент биомеханической диагностики
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.63
-0.12
EUR 90.58
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии проходит Фестиваль патриотических инициатив «Быть патриотом на деле»
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
26 февраля в 19:00 в музее им. П.В. Алабина в Самаре начинает работу выставка «Палеоцентр»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

88 школьников губернии стали победителями Всероссийской олимпиады «Безопасные дороги»

153
В регионе подвели итоги Всероссийской онлайн-олимпиады «Безопасные дороги» на знание ПДД. Второй тур состязаний, который прошёл 27 января, собрал 390 учащихся 1–9 классов.

В Самарской области подвели итоги Всероссийской онлайн-олимпиады «Безопасные дороги» на знание правил дорожного движения. Второй тур состязаний, который прошёл 27 января, собрал 390 учащихся 1–9 классов. Победителями стали 88 юных жителей региона, показавшие наивысшие результаты.
Олимпиада, которая проводится уже шестой год, впервые прошла в обновленном формате. Первый тур состоялся в 2025 году онлайн и объединил более 180 тысяч участников из Самарской области. Во второй тур были приглашены школьники, набравшие максимальные баллы. Выполнять задания необходимо было непосредственно в школе под контролем учителей, а итоги оценивались централизованно. Все участники олимпиады получили сертификаты, победители — дипломы.
Олимпиада «Безопасные дороги» направлена на повышение осведомленности школьников о правилах безопасного поведения на дороге. Эти знания особенно важны в условиях активного развития улично-дорожной сети региона.
В ходе ремонта региональных дорог, в том числе по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», особое внимание уделяется инфраструктуре, обеспечивающей безопасность юных участников движения. Контрактами предусмотрена установка барьерного и пешеходного ограждения, обустройство пешеходных переходов и искусственных дорожных неровностей, монтаж светофорных объектов, дорожных знаков и сигнальных столбиков, нанесение разметки. В границах населенных пунктов при капитальном ремонте дополнительно строят тротуары и устанавливают линии наружного освещения.
«Олимпиада год от года объединяет все больше участников из Самарской области. Ребята учатся правильно ориентироваться в дорожной среде, а мы, взрослые, должны сделать эту среду максимально безопасной, — отметил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Евгений Паймулин. — Нацпроект  "Инфраструктура для жизни" комплексно способствует тому, чтобы дороги возле школ и детских садов становились безопаснее. В городах и районах области появляются пешеходные переходы, тротуары, наружное освещение и другие элементы дорожной инфраструктуры, которые делают путь ребенка комфортным».
Организаторами олимпиады выступают Министерство транспорта РФ, ГУОБДД МВД России и Министерство просвещения РФ при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Системная работа по повышению безопасности дорожного движения в регионе ведется по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

 

Фото:  организаторы олимпиады

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре состоялись чемпионат и первенство области по спортивному метанию ножа.
25 февраля 2026, 17:27
В Самаре состоялись чемпионат и первенство области по спортивному метанию ножа
В Самаре состоялись чемпионат и первенство области по спортивному метанию ножа. Спорт
66
С 20 по 22 февраля отряд Снежного десанта ветеранов «Волжские богатыри» провели активную добровольческую деятельность в Красном яре.
25 февраля 2026, 17:11
Снежный десант:  студотряды Самарской области продолжает помогать жителям региона
С 20 по 22 февраля отряд Снежного десанта ветеранов «Волжские богатыри» провели активную добровольческую деятельность в Красном яре. Общество
93
В Самарской области уже действует 42 меры поддержки семей с детьм.
25 февраля 2026, 16:59
От налогового кешбэка до компенсации ЖКХ: как в губерния поддерживают семьи с детьми
В Самарской области уже действует 42 меры поддержки семей с детьм.   Общество
101
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарской области с марта меняется срок оплаты услуг ЖКХ
25 февраля 2026  13:03
В Самарской области с марта меняется срок оплаты услуг ЖКХ
219
Еще три «Львенка» приехали в Самару
25 февраля 2026  12:57
Еще три «Львенка» приехали в Самару
214
Заместитель главы города Самары Данил Морозов ответит на вопросы в программе «Прямой диалог»
25 февраля 2026  12:54
Заместитель главы города Самары Данил Морозов ответит на вопросы в программе «Прямой диалог»
251
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
23 февраля 2026  12:34
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
678
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
23 февраля 2026  10:05
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
757
Весь список