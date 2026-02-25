Самарский врач--аллерголог-иммунолог рассказал, как поддержать иммунитет подростка

Об этом рассказывает главный внештатный детский специалист по профилактической медицине министерства здравоохранения Самарской области, заведующий детской поликлиникой, врач-аллерголог-иммунолог Самарской областной клинической больницы имени В.Д.Середавина Фарид Закиров:



"Подростковый возраст — это период активного роста, гормональной перестройки и серьезной нагрузки на организм. Иммунная система в это время работает в условиях постоянной адаптации, поэтому особенно важно не «стимулировать» ее искусственно, а создавать условия для полноценного функционирования.



На что стоит обратить внимание?



Основой иммунного здоровья остается режим сна. Подростку необходимо спать не менее 8-9 часов в сутки. Хроническое недосыпание снижает устойчивость к вирусным инфекциям, замедляет восстановительные процессы и негативно влияет на общее самочувствие. Нередко причиной проблем становится позднее использование гаджетов: свет экранов нарушает выработку мелатонина и сбивает биологические ритмы.



Питание. В период активного роста организм нуждается в достаточном количестве белка, витаминов и микроэлементов. Рацион должен быть разнообразным. Увлечение диетами, фастфудом или несбалансированным питанием может привести к дефицитам, которые напрямую отражаются на работе иммунной системы. Назначение витаминных комплексов должно осуществляться только по показаниям и после консультации врача.



Иммунитет тесно связан с уровнем физической активности. Умеренные регулярные нагрузки способствуют улучшению кровообращения, нормализации обмена веществ и укреплению общей выносливости организма. При этом важно избегать как малоподвижного образа жизни, так и чрезмерных тренировок без достаточного восстановления.



Психоэмоциональное состояние. Экзамены, повышенные требования к учебе, внутренние свойственные возрасту переживания нередко становятся источником хронического стресса, который снижает защитные возможности организма. Поддержка со стороны семьи и внимательное отношение к эмоциональному состоянию подростка имеют не меньшее значение, чем врачебные рекомендации.



Профилактические осмотры и вакцинация. Своевременные прививки согласно национальному календарю позволяют значительно снизить риск тяжелого течения инфекций.



При частых простудных заболеваниях или затяжном восстановлении после них требуется консультация специалиста для исключения хронических очагов инфекции или иммунных нарушений".

Фото: минздрав СО