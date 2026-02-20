Андрей Орлов вручил ведомственные награды медикам региона

В преддверии Дня защитника Отечества в министерстве здравоохранения Самарской области прошло вручение ведомственных наград специалистам отрасли здравоохранения.
Представители отрасли, делают все возможное, чтобы помочь каждому бойцу восстановиться, вернуть качество жизни и здоровье. Вклад каждого медицинского работника в общее дело – неоценим. Преданность делу, высокий профессионализм и чуткое отношение к пациентам заслуживают самых искренних слов благодарности - отметил Андрей Орлов.
За плодотворный труд, профессиональное мастерство и добросовестное исполнение должностных обязанностей при оказании медицинской помощи участникам специальной военной операции Почетной грамотой министерства награждены:
- врач-анестезиолог-реаниматолог Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина Демурчиев Анвар Баширович
- врач-челюстно-лицевой хирург Самарского областного клинического онкологического диспансера Осокин Олег Владиславович
Благодарностью министра здравоохранения награждены:
- врач-педиатр Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н.Ивановой Бахтинов Евгений Владимирович
- врач-эндоскопист Самарской городской поликлиники № 3 Васильев Вячеслав Геннадьевич
За высокий профессионализм, добросовестный труд и самоотверженность, проявленные в ходе оказания гуманитарной медицинской помощи населению г. Снежное Донецкой Народной Республики благодарностью министра здравоохранения поощрены:
- врач-эндокринолог Самарской городской поликлиники № 2 Горьков Виталий Владимирович
- врач-фтизиатр Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н.В. Постникова Силаев Роман Станиславович
За оказание волонтерской и медицинской помощи военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции благодарственным письмом министра здравоохранения награжден:
- студент Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной Гундилович Никита Владимирович.
Фото: минздрав СО