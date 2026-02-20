Андрей Орлов вручил ведомственные награды медикам региона

В преддверии Дня защитника Отечества в министерстве здравоохранения Самарской области прошло вручение ведомственных наград специалистам отрасли здравоохранения.

Представители отрасли, делают все возможное, чтобы помочь каждому бойцу восстановиться, вернуть качество жизни и здоровье. Вклад каждого медицинского работника в общее дело – неоценим. Преданность делу, высокий профессионализм и чуткое отношение к пациентам заслуживают самых искренних слов благодарности - отметил Андрей Орлов.

За плодотворный труд, профессиональное мастерство и добросовестное исполнение должностных обязанностей при оказании медицинской помощи участникам специальной военной операции Почетной грамотой министерства награждены:

- врач-анестезиолог-реаниматолог Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина Демурчиев Анвар Баширович

- врач-челюстно-лицевой хирург Самарского областного клинического онкологического диспансера Осокин Олег Владиславович

Благодарностью министра здравоохранения награждены:

- врач-педиатр Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н.Ивановой Бахтинов Евгений Владимирович

- врач-эндоскопист Самарской городской поликлиники № 3 Васильев Вячеслав Геннадьевич

За высокий профессионализм, добросовестный труд и самоотверженность, проявленные в ходе оказания гуманитарной медицинской помощи населению г. Снежное Донецкой Народной Республики благодарностью министра здравоохранения поощрены:

- врач-эндокринолог Самарской городской поликлиники № 2 Горьков Виталий Владимирович

- врач-фтизиатр Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н.В. Постникова Силаев Роман Станиславович

За оказание волонтерской и медицинской помощи военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции благодарственным письмом министра здравоохранения награжден:

- студент Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной Гундилович Никита Владимирович.

Фото: минздрав СО