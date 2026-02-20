Я нашел ошибку
Главные новости:
Для обеспечения безопасного проезда на региональных трассах задействована большая часть резерва — до 420 единиц спецтехники, в том числе 149 комбинированных дорожных машин (КДМ).
Более 400 единиц техники задействовано на дорогах региона из‑за снегопада
Температура воздуха 21 февраля в Самаре ночью -10, -12°С, днем -6, -8°С.
21 февраля в регионе ожидается снег, до -10°С
В командном первенстве сборная Самарской области набрала 92 очка и заняла первое место в первой лиге.
Самарские легкоатлеты завоевали медали всероссийских соревнований
В преддверии Дня защитника Отечества в министерстве здравоохранения Самарской области прошло вручение ведомственных наград специалистам отрасли здравоохранения.
Андрей Орлов вручил ведомственные награды медикам региона
В поселке Рощинский открылась новая врачебная амбулатория на 200 посещений.
Более 8 тысяч жителей пгт Рощинский получают помощь в новой врачебной амбулатории
Сложность вмешательства заключалась в необходимости частичной резекции нижней полой вены и проведения нефрэктомии.
Хирурги больницы им. Середавина провели экстренную сложную операцию по удалению 5-килограммовой опухоли
Авторы этой пронзительной истории – ветераны СВО: Сергей Алексеев, Александр Гущев, Александр Вольняков и Сергей Елхимов.
Мастерская Ольги Агаповой представит на сцене МКТК «Дирижабль» премьеру спектакля-читки «Серёгина война»
Технику для противогололедной обработки и уборки пешеходных зон дополнительно выводят на улицы Самары. 
В течение дня в Самаре вывели еще порядка 68 единиц техники для уборки улиц от снега
День защитника Отечества отметят в Самарском зоопарке
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
В Самаре на Масленичной неделе проходят мероприятия для детей
Более 400 единиц техники задействовано на дорогах региона из‑за снегопада

118
Для обеспечения безопасного проезда на региональных трассах задействована большая часть резерва — до 420 единиц спецтехники, в том числе 149 комбинированных дорожных машин (КДМ).

Сегодня в большинстве районов наблюдаются осадки в виде снега, низовая метель и усиление ветра. Температура воздуха — от -6 до -11°C.

Для обеспечения безопасного проезда на региональных трассах задействована большая часть резерва — до 420 единиц спецтехники, в том числе 149 комбинированных дорожных машин (КДМ), сообщает пресс-служба минтранса СО.

Дорожные службы работают в режиме непрерывного мониторинга: круглосуточно патрулируют региональную сеть, выполняя очистку проезжей части и обработку покрытия противогололедными материалами.

Если вы за рулем:

- Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, соответствующую погодным условиям.

- Будьте внимательны при встрече с дорожной техникой, избегайте резких манёвров и обгонов в зоне работы КДМ.

- В условиях низовой метели возможны ухудшения видимости — по возможности воздержитесь от поездок за пределы населённых пунктов.

 

Фото:   скриншот видео/минтранс СО

