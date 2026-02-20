Более 400 единиц техники задействовано на дорогах региона из‑за снегопада

Сегодня в большинстве районов наблюдаются осадки в виде снега, низовая метель и усиление ветра. Температура воздуха — от -6 до -11°C.



Для обеспечения безопасного проезда на региональных трассах задействована большая часть резерва — до 420 единиц спецтехники, в том числе 149 комбинированных дорожных машин (КДМ), сообщает пресс-служба минтранса СО.



Дорожные службы работают в режиме непрерывного мониторинга: круглосуточно патрулируют региональную сеть, выполняя очистку проезжей части и обработку покрытия противогололедными материалами.



Если вы за рулем:



- Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, соответствующую погодным условиям.



- Будьте внимательны при встрече с дорожной техникой, избегайте резких манёвров и обгонов в зоне работы КДМ.



- В условиях низовой метели возможны ухудшения видимости — по возможности воздержитесь от поездок за пределы населённых пунктов.

Фото: скриншот видео/минтранс СО