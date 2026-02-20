В преддверии Дня защитника Отечества мастерская Ольги Агаповой представит на сцене МКТК «Дирижабль» премьеру спектакля-читки «Серёгина война».



Это больше чем постановка в Учебном театре – это разговор о самом важном: о любви, стойкости и возвращении домой. Авторы этой пронзительной истории – ветераны СВО: Сергей Алексеев, Александр Гущев, Александр Вольняков и Сергей Елхимов.



«В постановке использованы рассказы, опубликованные в сборнике " Нет чести выше носить русский мундир". А сама театральная постановка создана ребятами, они сами выбирали какой рассказ или стихотворение использовать, сами строили логическую цепочку», - поделился Сергей Алексеев, ветераны СВО, советник министра культуры Самарской области.



Спектакль «Серёгина война» создан на основе реальных историй участников СВО, а также их стихов и прозы о событиях на Донбассе. Это откровенный разговор со зрителем о мужестве, стойкости и доброте русского Солдата.



Постановка осуществлена при поддержке министерства культуры Самарской области, центра спортивной и военно-патриотической подготовки детей и молодёжи «Центр Плотниковых» и филиала фонда «Защитники Отечества» в Самарской области.



Продолжительность: 50 минут без антракта. (16+)

Режиссёр Елена Лазарева, режиссёр-педагог, сценография и световое оформление Вадим Горбунов, в ролях студенты мастерской Ольги Агаповой



21 февраля в 18:00, 22 февраля в 15:00 - МКТК «Дирижабль» (ул. Куйбышева, 104).

Вход бесплатный.

Фото: минкульт СО