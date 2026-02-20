Самарские легкоатлеты завоевали медали всероссийских соревнований

В Волгограде состоялись первенство России по легкой атлетике в помещении среди спортсменов до 23 лет и всероссийские соревнования среди участников до 18 лет.

Спортсмены сборной Самарской области стали призерами соревнований.

В толкании ядра второе место в первенстве России занял Дмитрий Мужиков с результатом 17,94 м. Тренер - Павел Мужиков.

В рамках всероссийских соревнований U18 Арина Журавлева стала второй в беге на 1500 м - 4.52,15, а Ангелина Турбина взяла бронзу в беге на 400 с - 59,72. Тренер спортсменок - Сергей Кадасюк.

В командном первенстве сборная Самарской области набрала 92 очка и заняла первое место в первой лиге.

