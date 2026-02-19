Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»

В Самаре завершен прием заявок на городской творческий конкурс ростовых кукол «Самарская Маслена – 2026». В этом году от жителей города поступило 215 заявок – участниками стали семьи, школьные и трудовые коллективы, воспитанники и педагоги детских садов и учреждений дополнительного образования.

Также завершился прием заявок на городские конкурсы-выставки, организованные департаментом образования. В рамках конкурса «Жаворонок» юные мастера из 49 школ и детских садов Самары создавали объемные фигурки птиц в трех образах: реалистичная птица, народный вариант и сказочная «чудо-птица». Участники конкурса «Самарский скворечник» представили на городской этап 96 скворечников и 15 кормушек для птиц – в предстоящие выходные их можно будет увидеть на площади Куйбышева, а потом они займут свои места в детских садах, школах и учреждениях допобразования.

Работы всех трех творческих конкурсов будут представлены на Широкой Масленице на площади Куйбышева в предстоящие выходные, 21 и 22 февраля.

Фото горадминистрации.