Одежду с доставкой из Китая стали заказывать чаще почти в 7,5 раз
Одежду с доставкой из Китая стали заказывать чаще почти в 7,5 раз
Анонсирован запуск «Ласточек» в Уфу из Самары
Анонсирован запуск «Ласточек» в Уфу из Самары
72% россиян относят спасателей и МЧС к защитникам Отечества
72% россиян относят спасателей и МЧС к защитникам Отечества
Предприятия Самары и Иркутской области налаживают кооперационные связи в рамках бизнес-миссии
Предприятия Самары и Иркутской области налаживают кооперационные связи в рамках бизнес-миссии
Китайский номер без перелётов: как купить в России, а зарегистрировать онлайн
Китайский номер без перелётов: как купить в России, а зарегистрировать онлайн
многодетные семьи Самарской области получают компенсацию 50% на обучение детей в вузах
Многодетные семьи Самарской области получают компенсацию 50% на обучение детей в вузах
Музыка в строю: самарские росгвардейцы отмечают юбилей военно-оркестровой службы
Музыка в строю: самарские росгвардейцы отмечают юбилей военно-оркестровой службы
Трое жителей Самарской области отравились угарным газом за два дня
Трое жителей Самарской области отравились угарным газом за два дня
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»

147
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»

В Самаре завершен прием заявок на городской творческий конкурс ростовых кукол «Самарская Маслена – 2026». В этом году от жителей города поступило 215 заявок – участниками стали семьи, школьные и трудовые коллективы, воспитанники и педагоги детских садов и учреждений дополнительного образования. 

 Также завершился прием заявок на городские конкурсы-выставки, организованные департаментом образования. В рамках конкурса «Жаворонок» юные мастера из 49 школ и детских садов Самары создавали объемные фигурки птиц в трех образах: реалистичная птица, народный вариант и сказочная «чудо-птица». Участники конкурса «Самарский скворечник» представили на городской этап 96 скворечников и 15 кормушек для птиц – в предстоящие выходные их можно будет увидеть на площади Куйбышева, а потом они займут свои места в детских садах, школах и учреждениях допобразования.

Работы всех трех творческих конкурсов будут представлены на Широкой Масленице на площади Куйбышева в предстоящие выходные, 21 и 22 февраля.

Фото горадминистрации.

