22 февраля в Самарской области завершается прием заявок на конкурс афиш фестиваля «Театральное Приволжье»

22 февраля 2026 года в Самарской области завершается прием заявок на участие в конкурсе на лучшую разработку афиши или плаката окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» сезона 2025-2026 годов (VII сезон). Конкурс стартовал 22 января и направлен на создание ярких визуальных работ, популяризирующих фестиваль.

Видеоверсии театральных постановок финалистов размещены на официальном сайте театральноеприволжье.рф во вкладке «Финалисты» – именно они могут служить основой для афиш. Имена лауреатов основного фестиваля и конкурса афиш будут объявлены 27 марта в Ижевске в День театра. Традиционные номинации фестиваля: «Лучший молодежный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшее музыкальное оформление», «Лучшее художественное оформление», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль».

Напомним, к участию в Конкурсе приглашаются граждане РФ от 6 до 30 лет, проживающие в регионах Приволжского федерального округа. Допускаются живописные рисунки высокого уровня или проекты в компьютерной графике (не более 3 работ от одного участника). Работы должны содержать информацию о спектаклях финалистов окружного этапа, финальных мероприятиях Фестиваля, либо о главной идее Фестиваля. Заявки подаются онлайн через форму на сайте театральноеприволжье.рф в разделе «Конкурс афиш».

Победители получат дипломы, памятные подарки, возможны специальные призы по решению жюри. Проект реализуется по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Контакты для участия: сайт театральноеприволжье.рф (раздел «Конкурс афиш»).