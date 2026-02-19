Михаил Кузнецов доложил Президенту о результатах мониторинга проблем первичного звена здравоохранения в регионах России

Руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов на совещании Главы государства с членами Правительства доложил Президенту РФ Владимиру Путину о результатах масштабного мониторинга проблем первичного звена здравоохранения в регионах России. Масштабный мониторинг Народного фронта строился на результатах всероссийского опроса президентского движения, экспертных интервью представителей медицинского сообщества и пациентских организаций, а также полевых социальных опросов. Представители движения лично посещали больницы, поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты, общались с пациентами на местах и напрямую фиксировали их обращения и замечания.

“Правительством России и регионами проделана огромная работа в части открытия и модернизации объектов первичного звена. Однако, есть и ряд проблем. За последний год 40% опрошенных пациентов не смогли попасть к врачу в течение положенных двух недель. Труднее всего попасть к неврологу, эндокринологу, офтальмологу и кардиологу. Обеспеченность медперсоналом по регионам разная, однако дефицит врачей пока везде сохраняется. Из-за сложностей с записью половина пациентов откладывает визит к врачу на неопределённый срок либо идет в платную клинику, каждый третий – занимается самолечением, а 19% – приходят без записи и создают живую очередь. С невозможностью пройти назначенные исследования (МРТ, УЗИ) сталкивались 46% граждан за последний год. Есть жалобы на Прямую линию, когда период ожидания исследований превышал 3-4 месяца. Мы видим усилия Правительства по решению этой проблемы. Работает программа “Земский доктор”, специальная социальная выплата, целевой набор, врачи-стажеры, запущен институт наставничества”, – рассказал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

По его словам, граждане особо отмечают, что во многих малых городах и районах попасть в детскую стоматологию крайне затруднительно и требуется целевой набор именно детских стоматологов. Много жалоб на снижение территориальной доступности женских консультаций в сельской местности и необходимо рассмотреть транспортное сопровождение для беременных, проживающих в отдаленных районов, а в случае невозможности прохождения осмотра одним днем, проживание. Кроме того, 37% льготников не смогли поставить рецепт в аптеке на отсроченное обслуживание. Михаил Кузнецов рассказал о том, что в Правительстве провели важную работу, вернули приказ Минздрава, который позволяет вести такой журнал в аптеках, а администрирование этой проблемы находится на стороне регионов и им предстоит решить эту управленческую задачу.

“Есть обращения на Прямую линию с жалобами на пустующие пока ФАПы, а также с просьбами организовать приезд передвижного медицинского комплекса. Предлагаем регионам в рамках целевого набора в первую очередь решить вопрос с недавно построенными ФАПами”, – добавил Кузнецов.

Он отметил, что муниципалитетам нужно улучшать информирование о работе мобильных комплексов, также формировать решения по дополнительной правовой защите врачей и их страховании от врачебной ошибки.

Руководитель Исполкома Народного фронта также заявил, что работники здравоохранения жалуются на то, что им приходится работать в 3-5 разрозненных информационных системах одновременно и времени приема не хватает. По его словам решением может стать унификация медицинских цифровых систем, а Штаб по искусственному интеллекту, созданный по поручению Президента, мог бы организовать разработку цифрового помощника врача, который будет сам заполнять электронные формы в процессе приема пациента.