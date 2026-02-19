На Самарской областной клинической станции переливания крови завершены ремонтные работы

Я нашел ошибку
Врач подчеркнул, что опасен не сам кофе, а условия, в которых он употребляется. Особенно неблагоприятным считается крепкий кофе натощак, выпитый на улице при низкой температуре и в сочетании с быстрой ходьбой или физической нагрузкой.
Врач-терапевт предупредили об опасности употребления кофе на морозе
В Москве завершился первый этап Кубка России по пляжному теннису. В числе победителей и призеров - игроки из Самарской области.
Спортсмены региона стали призерами этапа Кубка России по пляжному теннису
В Центральной библиотеке имени Е.И. Аркадьева закружились пары. В седьмой раз прошел ежегодный Сретенский бал.
В Сызрани в седьмой раз прошел ежегодный Сретенский бал
Одним из нововведений всероссийского конкурса управленцев "Лидеры строительной отрасли" в 2026 г. является проведение отраслевых треков, целью которых является выявление, поощрение лучших управленцев и практик в управлении строительными проектами, повышен
Открыта регистрация на VI всероссийский конкурс управленцев "Лидеры строительной отрасли"
К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 131, а также коллеги из 118 пожарно-спасательной части Исаклинского района.
В Шенталинском районе огнеборцы оперативно ликвидировали пожар в жилом доме
Ежегодно студенческие отряды участвуют в зимних пассажирских перевозках. Количество трудоустроенных стало рекордным в сравнении с предыдущими годами.
Более 80 бойцов студотрядов региона работали проводниками на зимних каникулах
При поддержке и содействии Самарского филиала фонда «Защитники Отечества» в Художественном училище им. Петрова-Водкина прошел мастер-класс проекта «В сердце и памяти»..
В самарском Художественном училище им. Петрова-Водкина прошел мастер-класс проекта «В сердце и памяти»
Температура воздуха 20 февраля в Самаре ночью -9, -11°С, днем -4, -6°С. На дорогах местами снежные заносы.
20 февраля в регионе местами умеренный снег, метель, до -9°С
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
В Самаре на Масленичной неделе проходят мероприятия для детей
В Самаре 21 февраля состоится фотопрогулка «Детально» (12+)
На Самарской областной клинической станции переливания крови завершены ремонтные работы

206
В Самаре создали современные условия для доноров и сотрудников станции переливания крови.

На Самарской областной клинической станции переливания крови завершены ремонтные работы благодаря дополнительным средствам, выделенным из областного бюджета.

Ремонтные работы проводились в два этапа. Первый этап — капитальный ремонт фасада, второй — внутренняя отделка помещений и обновление систем отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения.

"Здание станции построено в 1963 году. За 60 лет эксплуатации фасад ни разу капитально не ремонтировался. Доноры очень рады обновлённому виду здания. Многие делают фото на фоне логотипа Службы крови на фасаде и отмечают нас в соцсетях. Это повышает узнаваемость учреждения и в целом положительно влияет на имидж донорского движения в регионе. Также мы обновили входные группы, холл и помещения основного корпуса, где проводится прием, регистрация и первичное медицинское обследование. Постарались продумать все до мелочей, чтобы донорам было комфортно посещать станцию и хотелось вернуться снова для сдачи крови. Кроме того, обновлена зона ожидания и кабинеты медперсонала: установлена новая мебель, навигация, оборудована комфортная зона для чаепития. Ремонтные работы завершены, но мы продолжаем делать пространство более комфортным для доноров и сотрудников. В этом году планируем внедрить электронную очередь для доноров», - рассказала директор станции переливания крови Елена Кудинова.

В обновленных комфортных условиях служба крови продолжает свою важную миссию – обеспечивать медицинские организации кровью и ее компонентами. Напомним, ежедневно в Самаре и области помощь доноров получают сотни людей. Донорство в регионе 100% безвозмездное.

Служба крови обеспечивает кровью и ее компонентами 61 медицинскую организацию Самарской области. За 2025 год кровь и ее компоненты сдали 29447 человек, около 6500 стали донорами впервые. Более 102 000 раз компоненты были перелиты пациентам. Всего кровь и ее компоненты были перелиты 23 807 пациентам.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

В четверг, 19 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседание коллегии прокуратуры Самарской области, посвященном итогам работы надзорного ведомства за 2025 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2026 год.
19 февраля 2026  15:24
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Самарской области
184
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
19 февраля 2026  14:04
II региональный театральный фестиваль «Обычные истории» пройдет в Самаре
215
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
19 февраля 2026  12:05
Более 200 заявок поступило на конкурс-выставку «Самарская Маслена»
243
Между Самарой и Иркутском подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
19 февраля 2026  11:16
Между Самарой и Иркутском подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
245
В Самаре отметят Масленицу массовыми гуляниями на площади Куйбышева
18 февраля 2026  12:29
В Самаре отметят Масленицу массовыми гуляниями на площади Куйбышева
571
Весь список