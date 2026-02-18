В Приволжском районе открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

Благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» около 450 жителей села Заволжье Приволжского района получают медицинскую помощь в новом фельдшерско-акушерском пункте. Он оснащен необходимым оборудованием, мебелью, а также в нём размещены специализированные кабинеты: отдельные смотровой, процедурный и помещение для хранения медикаментов.

Главный врач Приволжской центральной районной больницы Людмила Слепнева отметила, в медицинском пункте проведен Интернет, что позволяет проводить телемедицинские консультации со специалистами ЦРБ и областных учреждений.

«Помещения нового медпункта спроектированы с учетом потребностей не только для оказания ежедневной помощи, но и для организации выездной работы специалистов из центральной районной больницы. Это позволит проводить плановый прием жителей села мобильными бригадами из врачей- специалистов больницы непосредственно в селе», — подчеркнула Людмила Слепнева.

Прием в медпункте ведет участница программы «Земский доктор/Земский фельдшер» Ольга Алехина. В 2024 году она переехала в Приволжский район и трудоустроилась в центральную больницу. Администрация учреждения выдала специалисту служебный автомобиль.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.