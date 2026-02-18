В Самаре подорожают пассажирские перевозки по Волге

Областной комитет ценового и тарифного регулирования опубликовал проект приказа, устанавливающего предельные уровни цен на речные пассажирские перевозки.

В 2026 году тарифы вырастут сразу на нескольких пригородных маршрутах, пользующихся наибольшей популярностью у пассажиров. Это прежде всего рейсы из Самары от речного вокзала до Рождествено с остановкой на Проране, а также до Зольного, Винновки и Ширяево.

На этих маршрутах предельные цены на билеты вырастут в 2026 году от 10 до 18 рублей за рейс, в зависимости от расстояния. Рост составит в среднем 10%. Намного больше подорожают детские билеты и провоз багажа — 50% и 20% от полной стоимости соответственно.

Дл япримера, теперь за взрослый билет на рейс Самара — Проран — Рождествено придётся отдать 120 рублей, за детский — 60 рублей. Доплыть из Самары до Винновки будет стоить 140 рублей для обычного пассажира и 70 рублей для ребёнка, до Зольного — 110 и 55 рублей, до Ширяево — 160и 80 рублей соответственно, пишет Самара-АиФ.