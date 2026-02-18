В Пестравском районе продолжается капитальный ремонт переливной плотины на реке «Большой Иргиз»

Работы начались в 2025 году и ведутся в рамках государственной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области» для обеспечения защищенности населения, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод. Ранее гидротехническое сооружение протяженностью 120 метров находилось в неудовлетворительном состоянии.

В настоящее время подрядная организация выполнила значительный объем работ: завершен демонтаж остатков конструкций разрушенного участка переливной плотины и отводящего канала, восстановлены разрушенные части тела плотины и канала. Кроме того, специалисты провели работы по заполнению пустот двухкомпонентным полиуретановым составом методом инъектирования для усиления конструкции. На данный момент завершено бетонирование плит крепления и упора переходной зоны отводящего канала. Все строительные мероприятия проводятся под защитой временных перемычек, что обеспечивает безопасность и технологичность процесса.

«Работы идут в графике. Наша главная задача — стабилизировать плотину до начала весеннего паводка. Полное завершение капитального ремонта запланировано на конец ноября 2026 года», – прокомментировал врио министра природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

Плотина играет ключевую роль в поддержании необходимого уровня воды, от которого зависит качество жизни и безопасность порядка 6000 жителей сел Пестравка и Высокое.

После приемки выполненных работ сооружение, которое ранее числилось бесхозяйным, будет передано на баланс Пестравского района. Это позволит в дальнейшем обслуживать объект и своевременно проводить необходимые регламентные работы, в том числе при поддержке областного бюджета.

Также в 2026 году по госпрограмме Самарской области в целях предотвращения негативного воздействия вод планируются работы по капитальному ремонту плотины в Сергиевском районе и строительство новой плотины на реке «Большой Иргиз» в Большеглушицком районе. Для улучшения санитарно-экологического состояния водных объектов запланирована расчистка двух прудов и озера в Шигонском, Исаклинском и Нефтегорском районах, а также продолжение расчистки реки Сызранка по национальному проекту «Экологическое благополучие».

Фото – Минприроды Самарской области