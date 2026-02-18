Более 250 млн рублей льготного финансирования получили предприниматели региона через платформу МСП.РФ

Малые и средние предприятия Самарской области в 2025 году получили около 258 млн рублей льготных микрозаймов через цифровую платформу МСП.РФ. С помощью специального сервиса по подбору и получению льготного микрофинансирования предприниматели региона привлекли средства по ставке в два раза ниже ключевой.

«Программы поддержки дают предпринимателям реальные инструменты для стабильной работы и уверенного роста. Льготное микрофинансирование на специальных условиях позволяет быстро получить средства на запуск нового дела или развитие действующего предприятия», — отметил врио зампредседателя правительства - министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Для предпринимателей на площадке регионального центра «Мой бизнес» (Самара, ул. Молодогвардейская, 211) работает Гарантийный фонд Самарской области. Институт развития предоставляет льготные микрозаймы и поручительства для получения кредитов в коммерческих банках. Подробнее о финансовых продуктах можно также узнать на едином портале господдержки mybiz63.ru или по телефону «горячей линии» 8-800-300-63-63.

В целом по стране объем льготного микрофинансирования малого и среднего бизнеса через цифровую платформу МСП.РФ в 2025 году составил почти 23 млрд рублей. Это на 26% больше, чем по итогам 2024 года.

Наиболее активными в использовании микрофинансирования стали предприниматели из сферы услуг, торговли и промышленного производства.

Напомним, льготные микрозаймы предоставляются государственными микрофинансовыми организациями через сервис «Подбор и получение микрофинансирования» на Цифровой платформе МСП.РФ. Она разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки бизнеса и реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: Минэкономразвития Самарской области