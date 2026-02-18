Я нашел ошибку
Главные новости:
25–26 февраля в Центре международной торговли в Москве пройдет Форум будущих технологий (ФБТ) – 2026, посвященный развитию биоэкономики как одного из ключевых направлений национальной технологической стратегии.
Форум будущих технологий – 2026: биоэкономика как драйвер технологического прорыва России
Всего в Красноармейском районе благодаря нацпроекту за год обновлены 5 офисов врача общей практики —  в поселках Алексеевский, Кировский и Гражданский, а также в селе Волчанка и Колывань.
В селе Колыван после ремонта открылось подразделение Красноармейской больницы 
В Самарском университете им. Королёва прошла рабочая встреча с представителями «Группы компаний «Беспилотные системы».
Представители крупной компании в сфере беспилотных систем посетили Самарский университет им. Королёва
Малые и средние предприятия Самарской области в 2025 году получили около 258 млн рублей льготных микрозаймов через цифровую платформу МСП.РФ.
Более 250 млн рублей льготного финансирования получили предприниматели региона через платформу МСП.РФ
Матчи проходили одновременно на десяти футбольных площадках размером 40х75 метров, расположенных в живописных местах Бузулукского бора у села Богатое в районе озера Сызранское и моста через реку Самара.
В Самарской области в 37-й раз прошел турнир по футболу на снегу «Зимний мяч Богатое»
22 февраля в Самаре во Дворце спорта имени Высоцкого мастерство и волю к победе продемонстрируют юные хоккеисты и крепкие парни из следж-хоккейных команд.
В Самаре пройдет хоккейный турнир, приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) объявляет о запуске четвертого сезона Международного конкурса авторов экскурсионного контента «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы».
Жителей региона  приглашают к участию в четвертом сезоне конкурса «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы» 
Самара примет участие во Всероссийском патриотическом фестивале «Россия – Моя история. Мужество»
Самара примет участие во Всероссийском патриотическом фестивале «Россия – Моя история. Мужество»
Мероприятия
В Самаре 21 февраля состоится фотопрогулка «Детально» (12+)
В Самаре музей «Заварка» организует мастер-класс (6+) от столярной мастерской «Столярник».
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
Более 250 млн рублей льготного финансирования получили предприниматели региона через платформу МСП.РФ

102
Малые и средние предприятия Самарской области в 2025 году получили около 258 млн рублей льготных микрозаймов через цифровую платформу МСП.РФ.

Малые и средние предприятия Самарской области в 2025 году получили около 258 млн рублей льготных микрозаймов через цифровую платформу МСП.РФ. С помощью специального сервиса по подбору и получению льготного микрофинансирования предприниматели региона привлекли средства по ставке в два раза ниже ключевой. 
«Программы поддержки дают предпринимателям реальные инструменты для стабильной работы и уверенного роста. Льготное микрофинансирование на специальных условиях позволяет быстро получить средства на запуск нового дела или развитие действующего предприятия», — отметил врио зампредседателя правительства - министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. 
Для предпринимателей на площадке регионального центра «Мой бизнес» (Самара, ул. Молодогвардейская, 211) работает Гарантийный фонд Самарской области. Институт развития предоставляет льготные микрозаймы и поручительства для получения кредитов в коммерческих банках. Подробнее о финансовых продуктах можно также узнать на едином портале господдержки mybiz63.ru или по телефону «горячей линии» 8-800-300-63-63. 
В целом по стране объем льготного микрофинансирования малого и среднего бизнеса через цифровую платформу МСП.РФ в 2025 году составил почти 23 млрд рублей.  Это на 26% больше, чем по итогам 2024 года. 
Наиболее активными в использовании микрофинансирования стали предприниматели из сферы услуг, торговли и промышленного производства.
Напомним, льготные микрозаймы предоставляются государственными микрофинансовыми организациями через сервис «Подбор и получение микрофинансирования» на Цифровой платформе МСП.РФ. Она разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки бизнеса и реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото: Минэкономразвития Самарской области

Теги: Самара

