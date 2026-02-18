В Самаре в 2026 году отремонтируют более 45 км дорог по нацпроекту

Я нашел ошибку
Главные новости:
При этом он заметно завысил оценки соотечественнице Алисе Лю. Она получила от него рекордные баллы.
Американский судья поставил россиянке Петросян рекордно низкие оценки на Олимпиаде
Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тысяч рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок
Обладателей Пушкинской карты приглашают в Самарский драмтеатр
В интернете появились объявления об организации дайвинга и айсфлоатинга на особо охраняемой природной территории регионального значения «Голубое озеро».
Самарской турфирме выдано предостережение о недопустимости нарушений правил на памятнике природы
16 февраля 2026 года с крыши многоквартирного дома, расположенного в Кировском районе города Самары, произошел сход наледи.
В Самаре мужчина пострадал из-зи схода снега с крыши дома
17 февраля Виталий Шабалатов посетил Приволжский государственный университет путей сообщения и поздравил бойцов студенческих отрядов с праздником.
Виталий Шабалатов поздравил бойцов студотрядов с праздником
С 20 января 2026 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».
УВМ ГУ МВД СО: вступили в силу изменения в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»
Представитель Совета поприсутствовала на экзамене, где тольяттинцы сдавали теоретический тест для получения водительского удостоверения, и отметила, что в помещении организована видеофиксация и присутствует вся необходимая оргтехника.
В Тольятти общественники посетили регистрационно-экзаменационное отделение Госавтоинспекции
В среду, 18 февраля, в центре состоялось мероприятие с участием специалистов администраций городских округов Самарской области.
В регионе заработал первый демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту
В Самаре 21 февраля состоится фотопрогулка «Детально» (12+)
В Самаре музей «Заварка» организует мастер-класс (6+) от столярной мастерской «Столярник».
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
Дороги ЖКХ Экология

В Самаре в 2026 году отремонтируют более 45 км дорог по нацпроекту

211
Всего в 2026 году в Самарской области в рамках национального проекта планируется привести в нормативное состояние более 120 км дорог регионального и местного значения.

В 2026 году в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в городском округе Самара приведут в нормативное состояние 46,88 км улично-дорожной сети. Работы охватят как городские улицы, так и участки региональных трасс, обеспечивающие подъезды к социально значимым объектам.
Программа ремонта включает 32 км городских улиц. В числе ключевых объектов — улица Бакинская протяжённостью 2,1 км на участке от Грозненской до Пугачевского тракта в посёлке Соцгород. Эта дорога обеспечивает подъезд к Самарской городской больнице № 10. Также запланирован ремонт улицы XXII Партсъезда протяжённостью 1,86 км от Ставропольской до Гагарина, расположенной рядом с Самарским колледжем сервиса производственного оборудования имени Героя РФ Е.В. Золотухина. Будет отремонтирована улица Металлистов — участок длиной 1,5 км от проспекта Юных Пионеров до Теннисной, ведущий к детским садам № 323, 316, 386 и школе № 106.
Кроме того, в нормативное состояние приведут более 14 км региональных дорог, проходящих по территории областного центра. Работы выполнят на участке Московского шоссе от проспекта Кирова до улицы Мичурина, а также на улице Ново-Садовой от проспекта Кирова до Первомайской.
«При формировании плана ремонта мы исходим из принципа сбалансированного развития дорожной сети. Крупные магистрали, такие как Московское шоссе и Ново-Садовая, обеспечивают транзитные связи и ежедневные поездки десятков тысяч горожан. Обновление улиц в жилых кварталах — Бакинская, Металлистов, XXII Партсъезда — решает проблемы локальной доступности: чтобы подъезд к больнице или детскому саду был комфортным и безопасным. Именно сочетание этих двух направлений даёт системный эффект для города», — подчеркнул руководитель управления строительства и реконструкции автомобильных дорог министерства транспорта Самарской области Сергей Морев.
Реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни» ведется по поручению Президента России Владимира Путина и находится на личном контроле Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Утверждённая программа направлена на планомерное развитие транспортного комплекса региона. 
«Вопрос ремонта дорог в Самаре — один из ключевых для наших жителей. Постарались максимально системно и сбалансированно подойти к его решению. Особое внимание — улицам, ведущим к важным социальным объектам: больницам, детским садам, школам. Предельно внимательно буду следить за сроками и качеством выполнения работ», - подчеркнул глава региона на своих страницах в социальных сетях. 
Всего в 2026 году в Самарской области в рамках национального проекта планируется привести в нормативное состояние более 120 км дорог регионального и местного значения.

 

Фото:  пресс-служба правительства СО

Теги: Самара

В центре внимания
В Самаре отметят Масленицу массовыми гуляниями на площади Куйбышева
18 февраля 2026  12:29
В Самаре отметят Масленицу массовыми гуляниями на площади Куйбышева
321
В Самарской области 29 многодетных семей получили выплаты на приобретение автомобилей
18 февраля 2026  11:26
В Самарской области 29 многодетных семей получили выплаты на приобретение автомобилей
271
В Самарской области стартуют мероприятия ко Дню родного языка
18 февраля 2026  10:51
В Самарской области стартуют мероприятия ко Дню родного языка
246
В Самаре утром 17 февраля приостановили переправу до Рождествено
17 февраля 2026  11:07
В Самаре утром 17 февраля приостановили переправу до Рождествено
2973
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
16 февраля 2026  19:26
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
1054
Весь список