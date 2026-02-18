В Самаре в 2026 году отремонтируют более 45 км дорог по нацпроекту

В 2026 году в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в городском округе Самара приведут в нормативное состояние 46,88 км улично-дорожной сети. Работы охватят как городские улицы, так и участки региональных трасс, обеспечивающие подъезды к социально значимым объектам.

Программа ремонта включает 32 км городских улиц. В числе ключевых объектов — улица Бакинская протяжённостью 2,1 км на участке от Грозненской до Пугачевского тракта в посёлке Соцгород. Эта дорога обеспечивает подъезд к Самарской городской больнице № 10. Также запланирован ремонт улицы XXII Партсъезда протяжённостью 1,86 км от Ставропольской до Гагарина, расположенной рядом с Самарским колледжем сервиса производственного оборудования имени Героя РФ Е.В. Золотухина. Будет отремонтирована улица Металлистов — участок длиной 1,5 км от проспекта Юных Пионеров до Теннисной, ведущий к детским садам № 323, 316, 386 и школе № 106.

Кроме того, в нормативное состояние приведут более 14 км региональных дорог, проходящих по территории областного центра. Работы выполнят на участке Московского шоссе от проспекта Кирова до улицы Мичурина, а также на улице Ново-Садовой от проспекта Кирова до Первомайской.

«При формировании плана ремонта мы исходим из принципа сбалансированного развития дорожной сети. Крупные магистрали, такие как Московское шоссе и Ново-Садовая, обеспечивают транзитные связи и ежедневные поездки десятков тысяч горожан. Обновление улиц в жилых кварталах — Бакинская, Металлистов, XXII Партсъезда — решает проблемы локальной доступности: чтобы подъезд к больнице или детскому саду был комфортным и безопасным. Именно сочетание этих двух направлений даёт системный эффект для города», — подчеркнул руководитель управления строительства и реконструкции автомобильных дорог министерства транспорта Самарской области Сергей Морев.

Реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни» ведется по поручению Президента России Владимира Путина и находится на личном контроле Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Утверждённая программа направлена на планомерное развитие транспортного комплекса региона.

«Вопрос ремонта дорог в Самаре — один из ключевых для наших жителей. Постарались максимально системно и сбалансированно подойти к его решению. Особое внимание — улицам, ведущим к важным социальным объектам: больницам, детским садам, школам. Предельно внимательно буду следить за сроками и качеством выполнения работ», - подчеркнул глава региона на своих страницах в социальных сетях.

Всего в 2026 году в Самарской области в рамках национального проекта планируется привести в нормативное состояние более 120 км дорог регионального и местного значения.

Фото: пресс-служба правительства СО