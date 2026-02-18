Самарский Океанариум: бесплатные лекции о пингвинах Гумбольдта

Самарский океанариум приглашает на познавательные лекции об удивительных обитателях побережий Южной Америки — пингвинах Гумбольдта. (6+)
21 февраля
Время лекций: 11:00 и 14:00
Место: Самарский океанариум
Вход на лекцию — бесплатный при покупке входного билета в океанариум
На лекции вы узнаете:
где обитают пингвины Гумбольдта и почему холодное течение сыграло ключевую роль в их жизни
чем они питаются, как охотятся и ныряют на большую глубину
почему пингвины Гумбольдта считаются одними из самых уязвимых видов
какие необычные повадки есть у этих пингвинов и как они общаются между собой
как учёные изучают пингвинов Гумбольдта и какие меры принимаются для их сохранения в дикой природе
Фото: пресс-служба Самарского океанариума