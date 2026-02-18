Самарский Океанариум: бесплатные лекции о пингвинах Гумбольдта

Самарский океанариум приглашает на познавательные лекции об удивительных обитателях побережий Южной Америки — пингвинах Гумбольдта. (6+)



21 февраля

Время лекций: 11:00 и 14:00

Место: Самарский океанариум

Вход на лекцию — бесплатный при покупке входного билета в океанариум



На лекции вы узнаете:

где обитают пингвины Гумбольдта и почему холодное течение сыграло ключевую роль в их жизни

чем они питаются, как охотятся и ныряют на большую глубину

почему пингвины Гумбольдта считаются одними из самых уязвимых видов

какие необычные повадки есть у этих пингвинов и как они общаются между собой

как учёные изучают пингвинов Гумбольдта и какие меры принимаются для их сохранения в дикой природе

Фото: пресс-служба Самарского океанариума