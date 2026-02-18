Я нашел ошибку
Главные новости:
При этом он заметно завысил оценки соотечественнице Алисе Лю. Она получила от него рекордные баллы.
Американский судья поставил россиянке Петросян рекордно низкие оценки на Олимпиаде
Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тысяч рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок
Обладателей Пушкинской карты приглашают в Самарский драмтеатр
В интернете появились объявления об организации дайвинга и айсфлоатинга на особо охраняемой природной территории регионального значения «Голубое озеро».
Самарской турфирме выдано предостережение о недопустимости нарушений правил на памятнике природы
16 февраля 2026 года с крыши многоквартирного дома, расположенного в Кировском районе города Самары, произошел сход наледи.
В Самаре мужчина пострадал из-зи схода снега с крыши дома
17 февраля Виталий Шабалатов посетил Приволжский государственный университет путей сообщения и поздравил бойцов студенческих отрядов с праздником.
Виталий Шабалатов поздравил бойцов студотрядов с праздником
С 20 января 2026 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».
УВМ ГУ МВД СО: вступили в силу изменения в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»
Представитель Совета поприсутствовала на экзамене, где тольяттинцы сдавали теоретический тест для получения водительского удостоверения, и отметила, что в помещении организована видеофиксация и присутствует вся необходимая оргтехника.
В Тольятти общественники посетили регистрационно-экзаменационное отделение Госавтоинспекции
В среду, 18 февраля, в центре состоялось мероприятие с участием специалистов администраций городских округов Самарской области.
В регионе заработал первый демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.74
0.12
EUR 90.87
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре 21 февраля состоится фотопрогулка «Детально» (12+)
В Самаре музей «Заварка» организует мастер-класс (6+) от столярной мастерской «Столярник».
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В регионе заработал первый демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту

191
В среду, 18 февраля, в центре состоялось мероприятие с участием специалистов администраций городских округов Самарской области.

Демонстрационно-просветительские центры по адаптивному спорту — проект Паралимпийского комитета России, который реализуется в рамках государственной программы «Спорт России». Проект центра был презентован губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым Президенту России Владимиру Путину в рамках XIII международного форума «Россия – спортивная держава», который проходил в Самаре в ноябре прошлого года.
Самарская область стала первым регионом после Москвы, где был реализован этот проект. Центр создан при поддержке Паралимпийского комитета России, Общероссийского общественного движения содействия патриотическому и спортивному воспитанию граждан «Здоровое Отечество» и партии «Единая Росcия».
В настоящее время центр разместился в Самаре в просторном помещении на стадионе «Солидарность Самара Арена». Рядом — Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Самарской области и филиал госфонда «Защитники Отечества». Такое соседство позволит привлечь к регулярным занятиям спортом больше людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе ветеранов СВО, которым спорт необходим для реабилитации.
В среду, 18 февраля, в центре состоялось мероприятие с участием специалистов администраций городских округов Самарской области, ведущих работу по вовлечению к занятиям адаптивной физической культурой и адаптивным спортом инвалидов, детей-инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции.
Презентацию центра провели врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская и директор государственного бюджетного учреждения «Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Самарской области» Светлана Кузьмина.
- Центр создан для того, чтобы показать спортсменам и жителям нашего региона с ограниченными возможностями здоровья, какой вид спорта они могут выбрать для себя. Хорошо известно, что занятия спортом помогают людям с инвалидностью вести более активный образ жизни, социализироваться, реабилитироваться, что важно также и для ребят, которые возвращаются со специальной военной операции, - рассказала врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская
Представители муниципалитетов ознакомились с основами паралимпийского движения и поучаствовали в презентации семи дисциплин — фехтования на колясках, следж-хоккея, волейбола сидя, баскетбола на колясках, пулевой стрельбы, настольного тенниса и его разновидности — шоудаун.
О следж-хоккее рассказал игрок сборной Самарской области, ветеран СВО, выпускник «Школы героев» Дмитрий Худошин.
- Я сам пробовал разные виды адаптивного спорта, но сделал выбор в пользу следж-хоккея. Мы тренируемся уже два года, сформировался костяк сборной области, но мы продолжаем работу по привлечению в наш вид спорта новичков.  Но когда описываешь на словах, что такое следж-хоккей, далеко не все это понимают. А теперь в этом центре человек сможет все увидеть своими глазами, примерить сани, взять в руки клюшки, и с гораздо большей вероятностью заинтересуется спортом, - отметил Дмитрий Худошин.
Открытые мероприятия для лиц с инвалидностью, желающих познакомиться с возможностями для занятий физкультурой и спортом, будут проводиться в демонстрационно-просветительском центре ежемесячно. Получить подробную информацию об адаптивном спорте и подать заявку на участие в таком мероприятии жители Самарской области смогут в региональном Центре адаптивной физической культуры и спорту по телефону: (846) 954-82-81.

 

Фото: Калинкин Максим/минспорта СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тысяч рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок
18 февраля 2026, 20:55
Обладателей Пушкинской карты приглашают в Самарский драмтеатр
Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тысяч рублей, которые можно... Общество
41
В интернете появились объявления об организации дайвинга и айсфлоатинга на особо охраняемой природной территории регионального значения «Голубое озеро».
18 февраля 2026, 20:35
Самарской турфирме выдано предостережение о недопустимости нарушений правил на памятнике природы
В интернете появились объявления об организации дайвинга и айсфлоатинга на особо охраняемой природной территории регионального значения «Голубое... Экология
66
16 февраля 2026 года с крыши многоквартирного дома, расположенного в Кировском районе города Самары, произошел сход наледи.
18 февраля 2026, 19:43
В Самаре мужчина пострадал из-зи схода снега с крыши дома
16 февраля 2026 года с крыши многоквартирного дома, расположенного в Кировском районе города Самары, произошел сход наледи. Закон
127
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре отметят Масленицу массовыми гуляниями на площади Куйбышева
18 февраля 2026  12:29
В Самаре отметят Масленицу массовыми гуляниями на площади Куйбышева
321
В Самарской области 29 многодетных семей получили выплаты на приобретение автомобилей
18 февраля 2026  11:26
В Самарской области 29 многодетных семей получили выплаты на приобретение автомобилей
271
В Самарской области стартуют мероприятия ко Дню родного языка
18 февраля 2026  10:51
В Самарской области стартуют мероприятия ко Дню родного языка
246
В Самаре утром 17 февраля приостановили переправу до Рождествено
17 февраля 2026  11:07
В Самаре утром 17 февраля приостановили переправу до Рождествено
2973
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
16 февраля 2026  19:26
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
1054
Весь список