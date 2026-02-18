УВМ ГУ МВД СО: вступили в силу изменения в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»

С 20 января 2026 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Они касаются правил пересечения государственной границы несовершеннолетними россиянами, принятых в целях недопущения ситуаций, связанных с отказом во въезде несовершеннолетних граждан России в некоторые зарубежные страны.



Как пояснила начальник Отдела по оформлению заграничных паспортов Управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Самарской области подполковник полиции Венера Мураева:



«С указанной даты выезд из нашей страны и въезд в нее несовершеннолетние граждане Российской Федерации могут осуществлять только по заграничному паспорту.



При этом, детям старше 14 лет и совершеннолетним гражданам Российской Федерации можно по-прежнему въезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию

и Южную Осетию по внутреннему российскому паспорту.



Во избежание обстоятельств, препятствующих выезду из страны, рекомендуем заблаговременно обращаться за оформлением заграничного паспорта ребенку».



С подробной информацией о подразделениях по вопросам миграции, предоставляющих государственную услугу по оформлению и выдаче заграничных паспортов, Вы можете ознакомится на официальном сайте Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской области.

Фото: ГУ МВД СО