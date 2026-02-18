Я нашел ошибку
При этом он заметно завысил оценки соотечественнице Алисе Лю. Она получила от него рекордные баллы.
Американский судья поставил россиянке Петросян рекордно низкие оценки на Олимпиаде
Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тысяч рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок
Обладателей Пушкинской карты приглашают в Самарский драмтеатр
В интернете появились объявления об организации дайвинга и айсфлоатинга на особо охраняемой природной территории регионального значения «Голубое озеро».
Самарской турфирме выдано предостережение о недопустимости нарушений правил на памятнике природы
16 февраля 2026 года с крыши многоквартирного дома, расположенного в Кировском районе города Самары, произошел сход наледи.
В Самаре мужчина пострадал из-зи схода снега с крыши дома
17 февраля Виталий Шабалатов посетил Приволжский государственный университет путей сообщения и поздравил бойцов студенческих отрядов с праздником.
Виталий Шабалатов поздравил бойцов студотрядов с праздником
С 20 января 2026 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».
УВМ ГУ МВД СО: вступили в силу изменения в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»
Представитель Совета поприсутствовала на экзамене, где тольяттинцы сдавали теоретический тест для получения водительского удостоверения, и отметила, что в помещении организована видеофиксация и присутствует вся необходимая оргтехника.
В Тольятти общественники посетили регистрационно-экзаменационное отделение Госавтоинспекции
В среду, 18 февраля, в центре состоялось мероприятие с участием специалистов администраций городских округов Самарской области.
В регионе заработал первый демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту
Виталий Шабалатов поздравил бойцов студотрядов с праздником

168
17 февраля Виталий Шабалатов посетил Приволжский государственный университет путей сообщения и поздравил бойцов студенческих отрядов с праздником.

В День Российских студенческих отрядов, 17 февраля, первый заместитель губернатора Самарской области – председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов по поручению главы региона Вячеслава Федорищева посетил Приволжский государственный университет путей сообщения и поздравил бойцов студенческих отрядов с праздником.
В день Российских студенческих отрядов в ПривГУПС проходил второй день XVI Слета студенческих отрядов университета. Пообщаться со студентами пришли также врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков, врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов, врио министра молодежной политики Самарской области Владимир Усов и генеральный директор АНО «Дирекция межвузовского кампуса Самарской области» Армен Аракелян.
В университетском комплексе ПривГУПС собрались 38 студенческих отрядов, объединяющих 1500 бойцов по всем направлениям деятельности. Студенты транспортного университета участвуют в трудовых студенческих проектах и готовы подставить крепкое плечо государству в реализации самых масштабных инфраструктурных проектов.
Председатель областного Правительства подчеркнул, что регион готов оказать максимальную поддержку развитию Российских студенческих отрядов, подготовке кадров для транспортного комплекса: «Образование является приоритетом для Правительства Самарской области. Это воспитание кадров, которые завтра придут на предприятия, и от этих ребят зависит, как будет развиваться и Россия в целом, и наша Самарская область. Поэтому мы уделяем существенное внимание потенциалу и развитию всех вузов, в том числе Приволжского государственного университета путей сообщения. Мы максимально поддерживаем движение студенческих отрядов. Считаем, что это здоровая основа создания целого коллектива профессионалов, которые, еще не став полноценными специалистами, проверяют свои компетенции, закладывают основу для своей будущей жизни и в целом основу для экономики региона. Уверен, что те хорошие традиции, которые у нас в регионе сохранились, будут продолжать свое динамичное развитие».
Ректор университета Максим Гаранин познакомил гостей с историей транспортного университета, структурой филиальной сети, основными достижениями и показателями работы образовательной организации.
В День РСО в центре внимания – история и развитие студенческих отрядов. Комиссар Штаба студенческих отрядов ПривГУПС Маргарита Пронина провела познавательную экскурсию по выставке «50 лет в пути», посвященную развитию студенческого движения в ПривГУПС и участию бойцов университета в самых знаковых стройках страны. Командир ШСО ПривГУПС Артем Кузнецов рассказал о развитии движения РСО в университете, результатах работы в трудовом семестре 2025 года и планах на будущее.
На площадке научно-технологического центра информационного моделирования ПривГУПС состоялся предметный обстоятельный разговор о перспективах развития и применения в регионе технологий информационного моделирования (ТИМ) в интересах Самарской области. Как пояснил ректор университета Максим Гаранин, лаборатория оснащена современным оборудованием за счет целевого финансирования АНО «Дирекция межвузовского кампуса Самарской области» и занимается разработкой ТИМ-моделей: трехмерных моделей инфраструктурных и транспортных объектов с учетом всех архитектурных, инженерных и строительных аспектов. В активе лаборатории уже разработанные инновационные технологии диагностики пути, обследования железнодорожных и автомобильных дорог, георадарная диагностика. Кроме того, специалисты лаборатории применяют БПЛА для цифрового моделирования территории и создания цифровой картографической основы по данным аэрофотосъемки.
В заключение встречи Виталий Шабалатов подчеркнул, что ведущему транспортному университету Самарской области будет оказана поддержка с учетом практической подготовки специалистов для транспортного комплекса страны.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Самара

Весь список