Самарской турфирме выдано предостережение о недопустимости нарушений правил на памятнике природы

В интернете появилось множество объявлений об организации дайвинга и айсфлоатинга на особо охраняемой природной территории регионального значения «Голубое озеро». Одна из фирм анонсировала программу выездов на внедорожниках на памятник природы. Вопросом соблюдения федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» также заинтересовалась прокуратура Сергиевского района.



В соответствии с п. 3.1 положения о памятнике природы регионального значения «Голубое озеро» запрещается любая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности уникальной экосистемы: строительство зданий и дорог, передвижение транспорта вне устроенных дорог, стоянка, устройство палаточных городков, кемпингов, разведение костров.



Организации, осуществляющей такие туры, выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. За нарушение режима охраны ООПТ для юридических лиц предусмотрен штраф от 300 000 до 500 000 рублей. Государственный экологический надзор минприроды держит вопрос на контроле, в том числе с проведением выездных мероприятий.



Посещение памятников природы регионального значения не ограничено. Но соблюдение условий природоохранного режима – обязательно, сообщает пресс-служба минприроды СО.





Фото: минприроды СО