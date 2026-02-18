Я нашел ошибку
При этом он заметно завысил оценки соотечественнице Алисе Лю. Она получила от него рекордные баллы.
Американский судья поставил россиянке Петросян рекордно низкие оценки на Олимпиаде
Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тысяч рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок
Обладателей Пушкинской карты приглашают в Самарский драмтеатр
В интернете появились объявления об организации дайвинга и айсфлоатинга на особо охраняемой природной территории регионального значения «Голубое озеро».
Самарской турфирме выдано предостережение о недопустимости нарушений правил на памятнике природы
16 февраля 2026 года с крыши многоквартирного дома, расположенного в Кировском районе города Самары, произошел сход наледи.
В Самаре мужчина пострадал из-зи схода снега с крыши дома
17 февраля Виталий Шабалатов посетил Приволжский государственный университет путей сообщения и поздравил бойцов студенческих отрядов с праздником.
Виталий Шабалатов поздравил бойцов студотрядов с праздником
С 20 января 2026 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».
УВМ ГУ МВД СО: вступили в силу изменения в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»
Представитель Совета поприсутствовала на экзамене, где тольяттинцы сдавали теоретический тест для получения водительского удостоверения, и отметила, что в помещении организована видеофиксация и присутствует вся необходимая оргтехника.
В Тольятти общественники посетили регистрационно-экзаменационное отделение Госавтоинспекции
В среду, 18 февраля, в центре состоялось мероприятие с участием специалистов администраций городских округов Самарской области.
В регионе заработал первый демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту
В Самаре 21 февраля состоится фотопрогулка «Детально» (12+)
В Самаре музей «Заварка» организует мастер-класс (6+) от столярной мастерской «Столярник».
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
Самарской турфирме выдано предостережение о недопустимости нарушений правил на памятнике природы

В интернете появились объявления об организации дайвинга и айсфлоатинга на особо охраняемой природной территории регионального значения «Голубое озеро».

В интернете появилось множество объявлений об организации дайвинга и айсфлоатинга на особо охраняемой природной территории регионального значения «Голубое озеро». Одна из фирм анонсировала программу выездов на внедорожниках на памятник природы. Вопросом соблюдения федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» также заинтересовалась прокуратура Сергиевского района.
 

В соответствии с п. 3.1 положения о памятнике природы регионального значения «Голубое озеро» запрещается любая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности уникальной экосистемы: строительство зданий и дорог, передвижение транспорта вне устроенных дорог, стоянка, устройство палаточных городков, кемпингов, разведение костров.

Организации, осуществляющей такие туры, выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. За нарушение режима охраны ООПТ для юридических лиц предусмотрен штраф от 300 000 до 500 000 рублей. Государственный экологический надзор минприроды держит вопрос на контроле, в том числе с проведением выездных мероприятий.

Посещение памятников природы регионального значения не ограничено. Но соблюдение условий природоохранного режима – обязательно, сообщает пресс-служба минприроды СО.

 

Фото:   минприроды СО

Теги: Самара

