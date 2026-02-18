Я нашел ошибку
Свою эффективность программа «Школа героев» показала уже на примере курсантов первого потока. Более 90% участников программы заняты и трудоустроены, в том числе на государственную или муниципальную службу, работают в органах власти и подведомственных орга
«Школы героев»: для участников второго потока прошел День наставника
По требованию транспортной прокуратуры коммерческое предприятие оштрафовано за нарушения трудовых прав работников речпорта в Сызрани.
В Сызранском речном порту работники более 5 лет, не проходили медицинские осмотры
17 февраля 14-летний пешеход обратилась за помощью в медицинское учреждение. Полицейские ищут водителя, скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей.
В Самарской области ищут водителя, сбившего 14-летнего подростка 17 февраля
При этом он заметно завысил оценки соотечественнице Алисе Лю. Она получила от него рекордные баллы.
Американский судья поставил россиянке Петросян рекордно низкие оценки на Олимпиаде
Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тысяч рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок
Обладателей Пушкинской карты приглашают в Самарский драмтеатр
В интернете появились объявления об организации дайвинга и айсфлоатинга на особо охраняемой природной территории регионального значения «Голубое озеро».
Самарской турфирме выдано предостережение о недопустимости нарушений правил на памятнике природы
16 февраля 2026 года с крыши многоквартирного дома, расположенного в Кировском районе города Самары, произошел сход наледи.
В Самаре мужчина пострадал из-зи схода снега с крыши дома
17 февраля Виталий Шабалатов посетил Приволжский государственный университет путей сообщения и поздравил бойцов студенческих отрядов с праздником.
Виталий Шабалатов поздравил бойцов студотрядов с праздником
В Сызранском речном порту работники более 5 лет, не проходили медицинские осмотры

229
По требованию транспортной прокуратуры коммерческое предприятие оштрафовано за нарушения трудовых прав работников речпорта в Сызрани.

В Самарской области по требованию транспортной прокуратуры коммерческое предприятие оштрафовано за нарушения трудовых прав работников речпорта в Сызрани

Установлено, что на предприятии работники, трудившиеся в условиях вредных и опасных производственных факторов более 5 лет, не проходили медицинские осмотры и обследования в центре профпатологии.

Сызранский транспортный прокурор внес представление генеральному директору Самарского речного порта. По требованию прокурора предприятием заключены договоры на прохождение работниками соответствующих медосмотров.

Госинспекция труда по инициативе транспортной прокуратуры привлекла предприятие к административной ответственности по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ (допуск работника к исполнению трудовых обязанностей без прохождения медосмотра) с назначением наказания в виде штрафа в размере 55 тыс. рублей, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре..

В Самаре отметят Масленицу массовыми гуляниями на площади Куйбышева
18 февраля 2026  12:29
В Самаре отметят Масленицу массовыми гуляниями на площади Куйбышева
360
В Самарской области 29 многодетных семей получили выплаты на приобретение автомобилей
18 февраля 2026  11:26
В Самарской области 29 многодетных семей получили выплаты на приобретение автомобилей
288
В Самарской области стартуют мероприятия ко Дню родного языка
18 февраля 2026  10:51
В Самарской области стартуют мероприятия ко Дню родного языка
266
В Самаре утром 17 февраля приостановили переправу до Рождествено
17 февраля 2026  11:07
В Самаре утром 17 февраля приостановили переправу до Рождествено
3120
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
16 февраля 2026  19:26
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
1138
