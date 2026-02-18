В Сызранском речном порту работники более 5 лет, не проходили медицинские осмотры

В Самарской области по требованию транспортной прокуратуры коммерческое предприятие оштрафовано за нарушения трудовых прав работников речпорта в Сызрани



Установлено, что на предприятии работники, трудившиеся в условиях вредных и опасных производственных факторов более 5 лет, не проходили медицинские осмотры и обследования в центре профпатологии.



Сызранский транспортный прокурор внес представление генеральному директору Самарского речного порта. По требованию прокурора предприятием заключены договоры на прохождение работниками соответствующих медосмотров.



Госинспекция труда по инициативе транспортной прокуратуры привлекла предприятие к административной ответственности по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ (допуск работника к исполнению трудовых обязанностей без прохождения медосмотра) с назначением наказания в виде штрафа в размере 55 тыс. рублей, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре..