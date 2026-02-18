В Самарской области ищут водителя, сбившего 14-летнего подростка 17 февраля

Сотрудники полиции проводят проверку по факту обращения несовершеннолетнего в лечебное учреждение с травмами, полученными во время ДТП.

Полицейскими установлено, что 17 февраля в 10:45 неустановленный водитель, управляя легковым автомобилем, двигаясь по ул. Центральный спуск, со стороны ул. Гоголя в направлении ул. Гая в Сызрани, в районе дома Nº 37 ул. Гая совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2011 года рождения, который переходил проежую часть.

Позже, 17 февраля 14-летний пешеход обратилась за помощью в медицинское учреждение. Сотрудники полиции осуществляют комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское»: 8(8464) 33-38-66 или 102 (с моб.). Либо обратиться по адресу: г. Сызрань, ул. Кирова, 50, каб. 13.

Госавтоинспекция предупреждает, что за оставление места ДТП статьей 12.27 КоАП РФ предусмотрена ответственность, санкция которой предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток. В случае неоказания своевременной помощи, повлекшей смерть или тяжкий вред здоровью, может наступить и уголовная ответственность, предусмотренная ст. 264 УК РФ, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО