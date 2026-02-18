Я нашел ошибку
Свою эффективность программа «Школа героев» показала уже на примере курсантов первого потока. Более 90% участников программы заняты и трудоустроены, в том числе на государственную или муниципальную службу, работают в органах власти и подведомственных орга
«Школы героев»: для участников второго потока прошел День наставника
По требованию транспортной прокуратуры коммерческое предприятие оштрафовано за нарушения трудовых прав работников речпорта в Сызрани.
В Сызранском речном порту работники более 5 лет, не проходили медицинские осмотры
17 февраля 14-летний пешеход обратилась за помощью в медицинское учреждение. Полицейские ищут водителя, скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей.
В Самарской области ищут водителя, сбившего 14-летнего подростка 17 февраля
При этом он заметно завысил оценки соотечественнице Алисе Лю. Она получила от него рекордные баллы.
Американский судья поставил россиянке Петросян рекордно низкие оценки на Олимпиаде
Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тысяч рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок
Обладателей Пушкинской карты приглашают в Самарский драмтеатр
В интернете появились объявления об организации дайвинга и айсфлоатинга на особо охраняемой природной территории регионального значения «Голубое озеро».
Самарской турфирме выдано предостережение о недопустимости нарушений правил на памятнике природы
16 февраля 2026 года с крыши многоквартирного дома, расположенного в Кировском районе города Самары, произошел сход наледи.
В Самаре мужчина пострадал из-зи схода снега с крыши дома
17 февраля Виталий Шабалатов посетил Приволжский государственный университет путей сообщения и поздравил бойцов студенческих отрядов с праздником.
Виталий Шабалатов поздравил бойцов студотрядов с праздником
Мероприятия
В Самаре 21 февраля состоится фотопрогулка «Детально» (12+)
В Самаре музей «Заварка» организует мастер-класс (6+) от столярной мастерской «Столярник».
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
В Самарской области ищут водителя, сбившего 14-летнего подростка 17 февраля

230
17 февраля 14-летний пешеход обратилась за помощью в медицинское учреждение. Полицейские ищут водителя, скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту обращения несовершеннолетнего в лечебное учреждение с травмами, полученными во время ДТП.

Полицейскими установлено, что 17 февраля в 10:45 неустановленный водитель, управляя легковым автомобилем, двигаясь по ул. Центральный спуск, со стороны ул. Гоголя в направлении ул. Гая в Сызрани, в районе дома Nº 37 ул. Гая совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2011 года рождения, который переходил проежую часть.

Позже, 17 февраля 14-летний пешеход обратилась за помощью в медицинское учреждение. Сотрудники полиции осуществляют комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское»: 8(8464) 33-38-66 или 102 (с моб.). Либо обратиться по адресу: г. Сызрань, ул. Кирова, 50, каб. 13.

Госавтоинспекция предупреждает, что за оставление места ДТП статьей 12.27 КоАП РФ предусмотрена ответственность, санкция которой предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток. В случае неоказания своевременной помощи, повлекшей смерть или тяжкий вред здоровью, может наступить и уголовная ответственность, предусмотренная ст. 264 УК РФ, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: ДТП Сызрань

