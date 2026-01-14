В Сызрани на переходе женщина попала под колеса автомобиля, водитель с места ДТП скрылся

Сотрудникам полиции из лечебного учреждения поступило сообщение об обращении 49-летней жительницы Сызрани с травмами, полученными в результате дорожно-транспортного происшествия.



Полицейские опросили потерпевшую, которая пояснила, что 12.01.2026 в примерно в 19 часов 15 минут она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу возле дома 54 на ул. Кирова, когда её сбил автомобиль (предположительно внедорожник марки Тойота черного цвета) . Водитель, не оказав ей помощи, уехал с места ДТП. Почувствовав недомогание, она обратилась в медицинское учреждение, где после обследования врачами ей рекомендовано амбулаторное лечение.



Сотрудники Госавтоинспекции провели осмотр места происшествия, установили и опросили очевидцев, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных по возможному пути следования правонарушителя. Информацию о розыске водителя и свидетелей сотрудники полиции довели до личного состава МУ МВД России «Сызранское». Полицейские продолжают проводить комплекс разыскных мероприятий, в том числе обследование дворов и парковок с целью обнаружения автомобиля с характерными повреждениями.



Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское»: 8(8464) 33-38-66 или 102 (с моб.). Либо обратиться по адресу: г. Сызрань, ул. Кирова, 50, каб. 13.



Госавтоинспекция предупреждает, что за оставление места ДТП статьей 12.27 КоАП РФ предусмотрена ответственность, санкция которой предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток. В случае неоказания своевременной помощи, повлекшей смерть или тяжкий вред здоровью, может наступить и уголовная ответственность, предусмотренная ст. 264 УК РФ, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО