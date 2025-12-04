В Сызранском районе загорелся во время движения большегруз

Вечером 3 декабря на 871 километре трассы М-5 произошло дорожно-транспортное происшествие, о чем в 19 часов 9 минут, диспетчеру пожарно-спасательной части № 185 пожарно-спасательного отряда № 47 филиала ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение.

Незамедлительно к месту происшествия были направлены расчет пожарно-спасательной части № 185 Отряда № 47 в составе 5 человек, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.

По прибытии на место, специалисты установили, что произошло загорание автомобиля МАЗ в движении. Личный состав провел аварийно-спасательные работы: сбор информации, отключение аккумуляторной батареи, тушение автомобиля.

К счастью, пострадавших нет. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"