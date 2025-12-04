Я нашел ошибку
Главные новости:
К месту происшествия прибыл расчет пожарно-спасательной части в составе 5 человек, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.
В Сызранском районе загорелся во время движения большегруз
Форум «Жить и воспитываться в семье», проходящий по инициативе Марии Львовой-Беловой, собрал более 3 тысяч экспертов очно и онлайн.
Делегация Самарской области делится опытом на Всероссийском форуме по профилактике социального сиротства
С августа 2025 года государственные органы и организации, а также главы субъектов начали создавать свои каналы в МАХ.
Госпаблики теперь открываются в национальном мессенджере MAX
Национальный рейтинг — инструмент, позволяющий определить наиболее инвестиционно привлекательные особые экономические зоны, обеспечивающие инвесторам оптимальные условия для реализации проектов: в кратчайшие сроки, с минимальными издержками и в соответств
ОЭЗ «Тольятти» на 6 месте в ТОП-10 самых привлекательных инвестплощадок России
Пять правил, чтобы не попасться на уловки мошенников.
Изобретая новые схемы обмана, мошенники  активно используют названия и фирменный стиль крупных компаний
Офиса врача общей практики в селе Орловка и фельдшерско-акушерского пункта в селе Старое Мамыково.
В Кошкинском районе завершается строительство двух новых объекта здравоохранения
В том числе создание совместных экскурсионных маршрутов, привлекательных для жителей и гостей обоих регионов, и обмен лучшими практиками в сфере гостеприимства.
Туроператоры Самары и Нижегородской области обсудили перспективы взаимодействия
Состязания объединили более 1000 спортсменов из 32 стран мира, по итогам пяти соревновательных дней сборная России заняла первое место в общем командном зачете, завоевав 308 медалей.
Самарские спортсмены завоевали 12 медалей на Чемпионате и Первенстве мира по универсальному бою «Лайт»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.96
0.5
EUR 90.59
0.74
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызранском районе загорелся во время движения большегруз

60
К месту происшествия прибыл расчет пожарно-спасательной части в составе 5 человек, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.

Вечером 3 декабря на 871 километре трассы М-5 произошло дорожно-транспортное происшествие, о чем в 19 часов 9 минут, диспетчеру пожарно-спасательной части № 185 пожарно-спасательного отряда № 47 филиала ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение.
Незамедлительно к месту происшествия были направлены расчет пожарно-спасательной части № 185 Отряда № 47 в составе 5 человек, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.
По прибытии на место, специалисты установили, что произошло загорание автомобиля МАЗ в движении. Личный состав провел аварийно-спасательные работы: сбор информации, отключение аккумуляторной батареи, тушение автомобиля.
К счастью, пострадавших нет. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

 

Фото:  ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

 

Теги: ДТП Сызрань

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С места ДТП в больницу доставлен водитель и пассажир 1962 года рождения.
30 ноября 2025, 14:41
В Сызранском районе Lada Granta съехала в кювет и наехала на деревья
С места ДТП в больницу доставлен водитель и пассажир 1962 года рождения. Происшествия
2229
Водитель одного из автомобилей с телесными повреждениями госпитализирован.
19 ноября 2025, 21:25
ДТП в Сызрани: массовая авария с участием четырех автомобилей
Водитель одного из автомобилей с телесными повреждениями госпитализирован. Происшествия
1552
Они госпитализированы.
13 ноября 2025, 15:23
В Сызрани женщина и 4-летний мальчик были сбиты автомобилем Lada Niva на переходе
Они госпитализированы. Происшествия
1381
В центре внимания
В Самаре в День неизвестного солдата почтили память павших героев
4 декабря 2025  12:36
В Самаре в День неизвестного солдата почтили память павших героев
226
Осмотрев экспозицию, Вячеслав Федорищев отметил, что выставочные пространства в полной мере могут дать возможность жителям и гостям города увидеть театр с другой стороны.  
3 декабря 2025  18:45
Вячеслав Федорищев принял участие в открытии Нового музея Самарского театра оперы и балета им. Шостаковича
760
Среди участников мероприятия и награждаемых также были руководители различных общественных и благотворительных организаций, фондов и центров, которые многое делают для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. 
3 декабря 2025  16:59
Губернатор наградил победителей чемпионата по профессиональному мастерству для лиц с ОВЗ «Абилимпикс»
663
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
3 декабря 2025  12:58
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
577
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
3 декабря 2025  11:33
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
1728
Весь список