В Перинатальном центре Самары прошла торжественная выписка пятого ребёнка, который родился в семье участника СВО

В Перинатальном центре Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина прошла торжественная выписка пятого ребёнка, который родился в семье участника СВО.

Поздравить многодетную семью приехали врио заместителя губернатора Самарской области Александр Фетисов и член Общественной палаты РФ, руководитель Комитета семей воинов Отечества в Самарской области Екатерина Колотовкина.

Супруги Юлия и Сергей воспитывают четырёх сыновей: Егор, Илья, Андрей и Ярослав. У каждого — свой характер и свои увлечения: старший занимается игрой на гитаре, Илья посещает кружок по беспилотным летательным аппаратам и увлекается конструированием, Андрей ходит на футбол, Ярослав пока в детском саду. Теперь в их семье пять детей. Малыша планируют назвать Сергеем — в честь папы.

"Мы специально не узнавали пол, хотели, чтобы всё произошло как маленькое чудо. Конечно, ждали девочку, но пятый сын — это огромное счастье. Всех своих детей, кроме первенца, я рожала именно в областной больнице — и каждый раз была уверена в профессионализме врачей и заботе персонала", - рассказала многодетная мама Юлия Андреевна.

История семьи во многом про преемственность поколений. С будущим мужем Юлия познакомилась на свадьбе друзей. Супруг вырос в многодетной семье, где воспитывались десять детей — пять мальчиков и пять девочек. Сама Юлия — двойняшка, у неё есть сестра, а их родители также родом из многодетных семей. В семье даже шутят, что "двойняшевость" повторяется через поколение.

Супруг Юлии решил уйти служить, когда их четвёртому сыну был всего год: по мобилизации был призван его брат, и мужчина тоже встал в строй. Сейчас четверо братьев проходят службу в зоне специальной военной операции.

"Отец новорождённого является участником СВО. В 1945 году говорили о детях Победы. Очень хочется, чтобы и наш Серёжа тоже стал ребёнком Победы, которую мы все ждём. Сергей Сергеевич выглядит серьёзным мужчиной с самого рождения и, возможно, в будущем станет настоящим лидером», - подчеркнул Александр Фетисов.

Руководитель Перинатального центра Марина Нечаева отметила, что Перинатальный центр является якорным стационаром третьего уровня и принимает беременных женщин из каждого района Самарской области. При этом для плановой госпитализации важно обращаться заблаговременно, чтобы специалисты могли заранее выстроить оптимальную тактику ведения беременности и родов.

"Благодаря национальному проекту «Семья» и мероприятиям федерального проекта «Охрана материнства и детства» идёт масштабное переоснащение центра. Регулярно поступает новое оборудование: техника для выхаживания самых маленьких детей, начиная от 500 граммов, современные кювезы, аппараты УЗИ экспертного класса, родовые и операционные столы, мониторы наблюдения за состоянием мам и малышей. С начала этого года у нас родились 430 детей, в том числе 7 двоен", - рассказала Марина Нечаева.

Екатерина Колотовкина подчеркнула, что такие встречи жизненно необходимы. Под опекой проекта «Жена героя» сейчас порядка двухсот женщин, а эта выписка — уже примерно сороковая или сорок первая. При этом поддержка не заканчивается в день выписки: работает круглосуточный чат, где можно получить помощь психолога и педиатра. Проект продолжает набирать обороты, и уже есть планы на новые выписки на следующей неделе.

Фото: минздрав СО