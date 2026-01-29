Самарский врач-эндокринолог назвала 5 мер, которые помогут снизить риск развития заболеваний эндокринной системы

Я нашел ошибку
В феврале 2025 года лесная охрана задержала мужчину, который незаконно срубил 26 ольх в Кошкинском лесничестве для строительства бани.
В Кошкинском районе мужчина условно осужден и оштрафован за незаконную рубку деревьев
Сотрудники ГАИ Чапаевска при патрулировании на федеральном участке трассы Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград заметили на проезжей части стоящий большегруз.
Сотрудники ГАИ СО оказали помощь водителю, попавшему в трудную ситуацию на дороге
На конференции были подведены итоги работы ветеранских организаций за 2025 год и намечены цели на текущий период.
В Самаре прошла отчетная конференция ветеранов ГО и противопожарной службы региона
В 2026 году Фонд планирует выдать не менее 36 займов на сумму свыше 925 млн рублей, продолжив софинансирование инвестиционных проектов в кооперации с федеральными программами.
Госфонд развития промышленности Самарской области подвел итоги деятельности за 2025 год
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
В Самаре свой 70-летний юбилей отметил Дворец культуры «Нефтяник». Торжественное мероприятие состоялось на этой неделе.
Самарский ДК «Нефтяник» отметил 70-летний юбилей
В 2026 году сразу в пяти школах искусств Самары появятся новые музыкальные инструменты благодаря нацпроекту «Семья».
Пять детских школ искусств Самары получат новые музыкальные инструменты и оборудование
Стать участником Акции может любой житель Самары и области. Принести книги в дар можно до 13 февраля.
Самарская областная детская библиотека принимает участие в акции «Дарите книги с любовью»
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут, зачем нужен этикет в современном мире
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
Самарский врач-эндокринолог назвала 5 мер, которые помогут снизить риск развития заболеваний эндокринной системы

Руководитель эндокринологического центра больницы им. В. Д. Середавина Светлана Манцагова, отметила, что эндокринная система играет ключевую роль в поддержании стабильной работы организма.  

Главный внештатный специалист по эндокринологии министерства здравоохранения Самарской области, руководитель регионального эндокринологического центра Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина, врач-эндокринолог Светлана Манцагова:

 "Эндокринная система играет ключевую роль в поддержании стабильной работы организма. Нарушения выработки инсулина, гормонов щитовидной железы, надпочечников и половых гормонов приводят к изменению углеводного, жирового и белкового обменов, что существенно повышает риск развития хронических неинфекционных заболеваний.

Чтобы поддерживать эндокринную систему и снизить риск хронических неинфекционных заболеваний, важно соблюдать комплекс мер:

 Контроль массы тела. Избыточный вес и ожирение повышает риски развития сахарного диабета второго типа, сердечно-сосудистых и хронических респираторных заболеваний, болезней печени. В том числе, имеют негативные последствия для состояния опорно-двигательного аппарата и репродуктивной функции, а также повышает риск развития некоторых видов рака.

 Правильное питание. Рациональное питание с ограничением простых углеводов, насыщенных жиров и соли, а также соблюдение режима приема пищи позволяют снизить нагрузку на эндокринную систему и стабилизировать обменные процессы.

 Регулярная физическая активность. Она способствует повышению чувствительности тканей к инсулину, нормализации уровня глюкозы в крови, повышает иммунитет, улучшает кровоснабжение органов и тканей. Кроме того, уменьшает общий уровень холестерина, снижает риск развития ожирения, артериальной гипертензии, остеопороза и депрессии.

Для улучшения здоровья и профилактики развития сахарного диабета, ожирения достаточны умеренные аэробные нагрузки не менее 150 минут в неделю, выполняемые на постоянной основе.

 Управление стрессом и соблюдение режима сна. Хронический стресс и недостаток сна негативно влияют на гормональный баланс, повышая риск развития метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний.

 Ранняя и своевременная диагностика хронический неинфекционных заболеваний. Контроль уровня глюкозы крови, показателей липидного обмена позволяет выявить заболевания на ранней стадии и своевременно начать коррекцию. Особое внимание следует уделять при наследственной предрасположенности и пациентам старше 40 лет. При наличии факторов риска важно проходить ежегодное обследование и диспансеризацию".

 

Фото:   минздрав СО

Медицина Самара

Специалисты Самарской больницы им. Н.И. Пирогова помогли участнику специальной военной операции с несросшимся переломом бедра.
29 января 2026, 16:29
Самарские врачи провели сложную операцию участнику СВО и вернули ему возможность ходить
Специалисты Самарской больницы им. Н.И. Пирогова помогли участнику специальной военной операции с несросшимся переломом бедра.   Здравоохранение
Заведующая центром здоровья Самарской городской больницы №10, врач-терапевт Анна Курпита рассказала, как составить рацион, полезный для здоровья.
28 января 2026, 19:42
Самарцам рассказали о профилактике хронических неинфекционных заболеваний
Заведующая центром здоровья Самарской городской больницы №10, врач-терапевт Анна Курпита рассказала, как составить рацион, полезный для здоровья. Здравоохранение
В 2025 году в Самарскую городскую поликлинику №3 поставлен современный цифровой флюорографический аппарат.
28 января 2026, 16:59
В Самарской поликлинике №3 около 300 пациентов прошли диагностику на современном флюорографе
В 2025 году в Самарскую городскую поликлинику №3 поставлен современный цифровой флюорографический аппарат. Здравоохранение
Руководитель эндокринологического центра больницы им. В. Д. Середавина Светлана Манцагова, отметила, что эндокринная система играет ключевую роль в поддержании стабильной работы организма.  
29 января 2026  16:35
Самарский врач-эндокринолог назвала 5 мер, которые помогут снизить риск развития заболеваний эндокринной системы
Специалисты Самарской больницы им. Н.И. Пирогова помогли участнику специальной военной операции с несросшимся переломом бедра.
29 января 2026  16:29
Самарские врачи провели сложную операцию участнику СВО и вернули ему возможность ходить
Тольятти вошел в топ городов по прохождению диспансеризации в России
29 января 2026  11:49
Тольятти вошел в топ городов по прохождению диспансеризации в России
Заведующая центром здоровья Самарской городской больницы №10, врач-терапевт Анна Курпита рассказала, как составить рацион, полезный для здоровья.
28 января 2026  19:42
Самарцам рассказали о профилактике хронических неинфекционных заболеваний
Вандышев Владимир Петрович более 40 лет посвятил работе в Самарской областной клинической больнице.
28 января 2026  18:17
В Самаре скончался Владимир Вандышев — выдающийся врач-нейрохирург
В 2025 году в Самарскую городскую поликлинику №3 поставлен современный цифровой флюорографический аппарат.
28 января 2026  16:59
В Самарской поликлинике №3 около 300 пациентов прошли диагностику на современном флюорографе
Выявление и решение проблем с репродуктивным здоровьем_ медики приглашают жителей пройти специализированную диспансеризацию
28 января 2026  12:40
Выявление и решение проблем с репродуктивным здоровьем_ медики приглашают жителей пройти специализированную диспансеризацию
Минздрав сократил перечень препаратов при лечении гриппа
28 января 2026  09:17
Минздрав сократил перечень препаратов при лечении гриппа
Согласно санитарным нормам Роспотребнадзора, простынь, наволочки и пододеяльник необходимо менять не реже, чем один раз в неделю.
27 января 2026  22:57
Терапевт: постельное белье нужно менять не реже раза в неделю
Специалисты Шигонской центральной районной больницы проводят исследования на новом цифровом флюорографе с декабря 2025 года.
27 января 2026  22:40
В Шигонскую ЦРБ поставлен цифровой флюорограф
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
29 января 2026  17:37
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
В Самаре до 20 марта уберут новогодние украшения с дорог
29 января 2026  13:43
В Самаре до 20 марта уберут новогодние украшения с дорог
В среду, 28 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями федеральной программы «Земский работник культуры» в Самарской области.
28 января 2026  17:28
Вячеслав Федорищев встретился с победителями программы «Земский работник культуры»
Сегодня, 28 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия региональным предприятиям оборонно-промышленного комплекса.
28 января 2026  15:25
Губернатор Вячеслав Федорищев провел в Самаре заседание штаба по развитию ОПК
В Самаре открыли участок улицы Мичурина
28 января 2026  13:30
В Самаре открыли участок улицы Мичурина
