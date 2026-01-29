Самарский врач-эндокринолог назвала 5 мер, которые помогут снизить риск развития заболеваний эндокринной системы

Главный внештатный специалист по эндокринологии министерства здравоохранения Самарской области, руководитель регионального эндокринологического центра Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина, врач-эндокринолог Светлана Манцагова:



"Эндокринная система играет ключевую роль в поддержании стабильной работы организма. Нарушения выработки инсулина, гормонов щитовидной железы, надпочечников и половых гормонов приводят к изменению углеводного, жирового и белкового обменов, что существенно повышает риск развития хронических неинфекционных заболеваний.



Чтобы поддерживать эндокринную систему и снизить риск хронических неинфекционных заболеваний, важно соблюдать комплекс мер:



Контроль массы тела. Избыточный вес и ожирение повышает риски развития сахарного диабета второго типа, сердечно-сосудистых и хронических респираторных заболеваний, болезней печени. В том числе, имеют негативные последствия для состояния опорно-двигательного аппарата и репродуктивной функции, а также повышает риск развития некоторых видов рака.



Правильное питание. Рациональное питание с ограничением простых углеводов, насыщенных жиров и соли, а также соблюдение режима приема пищи позволяют снизить нагрузку на эндокринную систему и стабилизировать обменные процессы.



Регулярная физическая активность. Она способствует повышению чувствительности тканей к инсулину, нормализации уровня глюкозы в крови, повышает иммунитет, улучшает кровоснабжение органов и тканей. Кроме того, уменьшает общий уровень холестерина, снижает риск развития ожирения, артериальной гипертензии, остеопороза и депрессии.



Для улучшения здоровья и профилактики развития сахарного диабета, ожирения достаточны умеренные аэробные нагрузки не менее 150 минут в неделю, выполняемые на постоянной основе.



Управление стрессом и соблюдение режима сна. Хронический стресс и недостаток сна негативно влияют на гормональный баланс, повышая риск развития метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний.



Ранняя и своевременная диагностика хронический неинфекционных заболеваний. Контроль уровня глюкозы крови, показателей липидного обмена позволяет выявить заболевания на ранней стадии и своевременно начать коррекцию. Особое внимание следует уделять при наследственной предрасположенности и пациентам старше 40 лет. При наличии факторов риска важно проходить ежегодное обследование и диспансеризацию".

