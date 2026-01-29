Госфонд развития промышленности Самарской области подвел итоги деятельности за 2025 год

Государственный фонд развития промышленности Самарской области подвел итоги деятельности за 2025 год. Объем финансовой поддержки региональных предприятий существенно увеличился.



Ключевые показатели 2025 года:



36 займов на общую сумму 865,54 млн рублей.



Общий бюджет профинансированных проектов достиг 1,73 млрд рублей.



По сравнению с 2024 годом количество выданных займов выросло на 50%, а объем финансирования — на 20,8%.



Фонд фокусируется на приоритетных задачах, обозначенных губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым: развитие высокотехнологичных производств, импортозамещение, обеспечение оборонно-промышленного комплекса и повышение производительности труда.



Программы предусматривают снижение процентной ставки для участников кластеров и программы повышения производительности труда, что способствует развитию кооперационных связей и цифровизации предприятий.



В 2026 году Фонд планирует выдать не менее 36 займов на сумму свыше 925 млн рублей, продолжив софинансирование инвестиционных проектов в кооперации с федеральными программами.

Фото: пресс-служба правительства СО