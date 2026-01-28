Я нашел ошибку
26 января в одной из квартир дома на улице Галактионовской произошла коммунальная авария, повлекшая обрушение потолочных конструкций в детсаду.
28 января в Самарской области начались показы видеоверсий спектаклей-победителей регионального этапа VII сезона Окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье».
По версии следствия, с сентября по ноябрь 2025 года фигурант не выплатил зарплату сотрудникам организации на сумму более 1 млн. 200 тыс. рублей.
В среду, 28 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями федеральной программы «Земский работник культуры» в Самарской области.
28 января в селе Заволжье горели надворные постройки на площади 50 квадратных метров.
В 2025 году в Самарскую городскую поликлинику №3 поставлен современный цифровой флюорографический аппарат.
Координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» в Самарской области Сергей Рязанов подробно рассказал о том, как патриотические инициативы и забота о культурном наследии становятся основой для развития городской среды и воспитания нового
27 января на Малой сцене САТОБ состоялся открытый мастер-класс Татьяны Гайворонской, заслуженной  артистки Самарской области.
Вячеслав Федорищев встретился с победителями программы «Земский работник культуры»

«В 2025 году по поручению Президента Владимира Владимировича Путина во всех субъектах страны начала действовать новая программа «Земский работник культуры». Вы хорошо ее знаете, являетесь первыми участниками, – сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к присутствующим. – Программа направлена на решение кадрового вопроса в сфере культуры в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа».

Программа «Земский работник культуры» открывает новые возможности для профессиональной самореализации специалистов, желающих расширить свои горизонты, воплотить в жизнь творческие идеи, и служит импульсом для сохранения и приумножения культурного потенциала сельских территорий.

В прошлом году на конкурс поступило 29 заявлений. По итогам отбора 15 специалистов стали победителями и получили право на единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей. В их числе – как опытные работники, большинство из которых отмечены благодарностями и дипломами за достижения на областных и всероссийских конкурсах, так и молодые выпускники профильных учебных заведений.
«Знаю, что некоторые из вас прибыли к нам из других субъектов Российской Федерации, а также из-за рубежа. Связали свою профессиональную деятельность в сфере культуры и искусства с учреждениями Самарской области», – отметил Вячеслав Федорищев.

В настоящее время земские работники культуры уже приступили к своей деятельности в таких муниципальных районах, как Безенчукский, Нефтегорский, Ставропольский, Большечерниговский, Челно-Вершинский, Шенталинский, Волжский, Кошкинский и Красноярский.

На встрече состоялся интересный открытый диалог, в ходе которого победители программы поделились с губернатором своими достижениями. Так, Лариса Живодерова переехала в Россию из Германии. Имея значительный опыт работы в театральной сфере за рубежом, а также в Санкт-Петербурге и Тольятти, она теперь является художественным руководителем дома культуры в селе Тимофеевка Ставропольского района.

«Молодым специалистам важно ощущать поддержку в реализации мечты, потому что главный смысл работы в доме культуры – это возможность служить людям посредством искусства. Это была изначальная цель моего творческого пути. И сейчас, когда мы уже с сентября открыли четыре направления – социальный театр, инклюзивный и другие – мы видим других людей, благодарных», – поделилась Лариса Живодерова. Она подробно рассказала о работе инклюзивного театра, в котором в настоящее время порядка 20 молодых людей с ограниченными возможностями здоровья от 18 лет.

С приходом земского работника Елены Синевой возобновил свою работу сельский дом культуры в селе Осиновка Ставропольского района.

Елена Князькова рассказала главе региона историю переезда в Самарскую область из Донецкой Народной Республики в 2022 году. За ее плечами более чем двадцатилетний стаж работы в сфере дополнительного образования, а ученики Елены Павловны являются победителями конкурсов и фестивалей различного уровня. Сейчас она передает свой опыт, знания воспитанникам Красноярской детской школы искусств.

«Очень рад, что Вы нашли свой дом в полном смысле слова – как призвание, как место, где можно развивать Ваши таланты и вкладывать их в детей», – подчеркнул губернатор.

На встрече земские работники также смогли задать руководителю области интересующие их вопросы. Отдельное внимание уделили теме культурного развития, приобщения к искусству молодого поколения, проживающего в отдаленных районах Самарской области. Преподаватель МБУ ДО «Красноярская детская школа искусств» муниципального района Красноярский Самарской области Елена Князькова предложила организовать для детей выезды в областной центр, чтобы ребята могли видеть творчество «маститых ведущих российских звезд». «Когда ребенок видит для чего он этим занимается, у него больше стимула для развития. А дети очень талантливые», – дополнила она. Инициатива была поддержана губернатором.

Участники также обсудили с главой региона дополнительные меры поддержки, имеющиеся возможности для укрепления материально-технической базы в учреждениях культуры и другие. По итогам встречи губернатор дал ряд поручений врио министра культуры Самарской области Ирине Калягиной.

«По решению Президента страны программа состоялась. Будем ее развивать, делать больше, шире, – заключил Вячеслав Федорищев. – Спасибо за вашу энергию, позитив, за добро, которое вы ежедневно дарите детям и взрослым».

 

Фото:  пресс-служба правительства Самарской области

