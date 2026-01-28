Вячеслав Федорищев встретился с победителями программы «Земский работник культуры»

В среду, 28 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями федеральной программы «Земский работник культуры» в Самарской области.

«В 2025 году по поручению Президента Владимира Владимировича Путина во всех субъектах страны начала действовать новая программа «Земский работник культуры». Вы хорошо ее знаете, являетесь первыми участниками, – сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к присутствующим. – Программа направлена на решение кадрового вопроса в сфере культуры в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа».

Программа «Земский работник культуры» открывает новые возможности для профессиональной самореализации специалистов, желающих расширить свои горизонты, воплотить в жизнь творческие идеи, и служит импульсом для сохранения и приумножения культурного потенциала сельских территорий.

В прошлом году на конкурс поступило 29 заявлений. По итогам отбора 15 специалистов стали победителями и получили право на единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей. В их числе – как опытные работники, большинство из которых отмечены благодарностями и дипломами за достижения на областных и всероссийских конкурсах, так и молодые выпускники профильных учебных заведений.

«Знаю, что некоторые из вас прибыли к нам из других субъектов Российской Федерации, а также из-за рубежа. Связали свою профессиональную деятельность в сфере культуры и искусства с учреждениями Самарской области», – отметил Вячеслав Федорищев.

В настоящее время земские работники культуры уже приступили к своей деятельности в таких муниципальных районах, как Безенчукский, Нефтегорский, Ставропольский, Большечерниговский, Челно-Вершинский, Шенталинский, Волжский, Кошкинский и Красноярский.

На встрече состоялся интересный открытый диалог, в ходе которого победители программы поделились с губернатором своими достижениями. Так, Лариса Живодерова переехала в Россию из Германии. Имея значительный опыт работы в театральной сфере за рубежом, а также в Санкт-Петербурге и Тольятти, она теперь является художественным руководителем дома культуры в селе Тимофеевка Ставропольского района.

«Молодым специалистам важно ощущать поддержку в реализации мечты, потому что главный смысл работы в доме культуры – это возможность служить людям посредством искусства. Это была изначальная цель моего творческого пути. И сейчас, когда мы уже с сентября открыли четыре направления – социальный театр, инклюзивный и другие – мы видим других людей, благодарных», – поделилась Лариса Живодерова. Она подробно рассказала о работе инклюзивного театра, в котором в настоящее время порядка 20 молодых людей с ограниченными возможностями здоровья от 18 лет.

С приходом земского работника Елены Синевой возобновил свою работу сельский дом культуры в селе Осиновка Ставропольского района.

Елена Князькова рассказала главе региона историю переезда в Самарскую область из Донецкой Народной Республики в 2022 году. За ее плечами более чем двадцатилетний стаж работы в сфере дополнительного образования, а ученики Елены Павловны являются победителями конкурсов и фестивалей различного уровня. Сейчас она передает свой опыт, знания воспитанникам Красноярской детской школы искусств.

«Очень рад, что Вы нашли свой дом в полном смысле слова – как призвание, как место, где можно развивать Ваши таланты и вкладывать их в детей», – подчеркнул губернатор.

На встрече земские работники также смогли задать руководителю области интересующие их вопросы. Отдельное внимание уделили теме культурного развития, приобщения к искусству молодого поколения, проживающего в отдаленных районах Самарской области. Преподаватель МБУ ДО «Красноярская детская школа искусств» муниципального района Красноярский Самарской области Елена Князькова предложила организовать для детей выезды в областной центр, чтобы ребята могли видеть творчество «маститых ведущих российских звезд». «Когда ребенок видит для чего он этим занимается, у него больше стимула для развития. А дети очень талантливые», – дополнила она. Инициатива была поддержана губернатором.

Участники также обсудили с главой региона дополнительные меры поддержки, имеющиеся возможности для укрепления материально-технической базы в учреждениях культуры и другие. По итогам встречи губернатор дал ряд поручений врио министра культуры Самарской области Ирине Калягиной.

«По решению Президента страны программа состоялась. Будем ее развивать, делать больше, шире, – заключил Вячеслав Федорищев. – Спасибо за вашу энергию, позитив, за добро, которое вы ежедневно дарите детям и взрослым».

