Иван Носков поздравил самарских боксёров с победой на первенстве ПФО

Глава города Самары Иван Носков встретился с самарскими боксерами – победителями и призерами Первенства Приволжского федерального округа среди юношей 15-16 лет, которое состоялось в Перми и объединило 158 боксеров из 14 регионов.



«В своем юном возрасте — всем ребятам по 15-16 лет – парни являются обладателями золотых медалей различных соревнований, а трое уже кандидаты в мастера спорта. А еще они очень целеустремленные и волевые парни, которые уверенно идут к своей мечте — олимпийскому пьедесталу. Уверен, у наших спортсменов все получится, желаю удачи им и их тренерам, а спорт в Самаре – будем поддерживать!» – сказал глава города Самары Иван Носков.



Кирилл Андреев, Нариман Рамиль оглы Исмагилов, Максим Погосян и Семен Спирин привезли с соревнований в Перми золотые медали. Все спортсмены были отобраны для участия в Первенстве России по боксу среди юношей 15-16 лет, которое будет проходить в Московской области в апреле 2026 года.



«Бокс — это олимпийский вид спорта, который воспитывает выносливость, силу, скорость и реакцию. В регионе им сегодня занимаются более 12 тысяч молодых людей, из них примерно 2,5 тысячи — те, кто регулярно выступает на соревнованиях, имеют спортивные разряды и звания, – рассказал исполнительный директор Федерации бокса Самарской области Михаил Пекарский. – Спасибо Ивану Николаевичу за поддержку и внимание. Каждому спортсмену и тренеру, отправляясь на соревнования, важно знать, что его поддерживают не только близкие, но и весь город и регион».





