Пожарные отработали действия при возгорании в здании банка в Самаре

В Самаре прошли масштабные учения, в ходе которых пожарные отработали сценарий эвакуации и тушения условного пожара в здании банка. Особое внимание уделялось проверке взаимодействия администрации объекта с экстренными службами и службами жизнеобеспечения при массовом скоплении людей.

По легенде учений, возгорание началось в столовой на втором этаже из-за короткого замыкания электрооборудования. Огонь быстро охватил холодильник и начал распространяться по горючей отделке помещения, вызвав сильное задымление.

Сотрудники банка незамедлительно сообщили о происшествии по телефону «01» и одновременно оповестили всех находящихся в здании. Администрация банка приступила к организации эвакуации.

Получив сигнал тревоги, к месту условного пожара оперативно прибыли подразделения МЧС России. Звенья газодымозащитной службы приступили к обследованию здания на предмет наличия людей и очага возгорания. Параллельно другие участники учений разворачивали рукавные и магистральные линии для подачи воды.

Благодаря слаженным действиям пожарных и сотрудников банка, условный пожар был оперативно локализован и ликвидирован, условный пострадавший "спасен" с помощью маски-самоспасателя.

Учения, в которых приняли участие 36 специалистов и 9 единиц техники 3 пожарно-спасательного отряда, прошли успешно, достигнув всех поставленных целей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО