Пожарные отработали действия при возгорании в здании банка в Самаре
Дерматолог рассказала об опасных для кожи бьюти-трендах
Ушла из жизни Елена Кашина - профессор Самарского университета
Популярные имена для детей в апреле 1926 и 2026 годов в Самарской области
Массовое ДТП в Новокуйбышевске с участием четырех автомобилей: двое пострадавших
«Читаем детям о войне»: СОУНБ вновь присоединится к международной акции
Минздрав СО: 5 правил, как защитить глаза от травм на даче
В СОУНБ представят работы молодых дарований изобразительного искусства
Пожарные отработали действия при возгорании в здании банка в Самаре

В Самаре прошли масштабные учения, в ходе которых пожарные отработали сценарий эвакуации и тушения условного пожара в здании банка. Особое внимание уделялось проверке взаимодействия администрации объекта с экстренными службами и службами жизнеобеспечения при массовом скоплении людей.

По легенде учений, возгорание началось в столовой на втором этаже из-за короткого замыкания электрооборудования. Огонь быстро охватил холодильник и начал распространяться по горючей отделке помещения, вызвав сильное задымление.

Сотрудники банка незамедлительно сообщили о происшествии по телефону «01» и одновременно оповестили всех находящихся в здании. Администрация банка приступила к организации эвакуации.

Получив сигнал тревоги, к месту условного пожара оперативно прибыли подразделения МЧС России. Звенья газодымозащитной службы приступили к обследованию здания на предмет наличия людей и очага возгорания. Параллельно другие участники учений разворачивали рукавные и магистральные линии для подачи воды.

Благодаря слаженным действиям пожарных и сотрудников банка, условный пожар был оперативно локализован и ликвидирован, условный пострадавший "спасен" с помощью маски-самоспасателя.

Учения, в которых приняли участие 36 специалистов и 9 единиц техники 3 пожарно-спасательного отряда, прошли успешно, достигнув всех поставленных целей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

Новости по теме
Длинные майские выходные – многие самарцы отправляются отдохнуть за город, но важно помнить о безопасности даже на природе.
01 мая 2026, 17:44
МЧС СО: майские выходные - правила для отдыхающих
По состоянию на 29 апреля подтоплено 37 приусадебных участков: 26 в СНТ «Гидромеханизатор» и 11 в СНТ «Вишенка» (полуостров Копылово, Комсомольский район г.о. Тольятти).
29 апреля 2026, 20:50
МЧС СО: о паводковoй обстановке в регионе
С 20 по 27 апреля в Самарской области произошло 63 техногенных пожара. Погибли, к сожалению, 2 человека.
27 апреля 2026, 17:38
ГУ МЧС СО: об оперативной обстановке в регионе за неделю
За апрельскую уборку из Самары вывезли более 20 тысяч кубометров мусора
2 мая 2026  12:39
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Праздником Весны и Труда
1 мая 2026  10:33
Банки Самары перейдут на особый режим в майские праздники
30 апреля 2026  14:02
Вячеслав Федорищев передал пожарно-спасательным отрядам Самарской области 20 специализированных автомобилей
30 апреля 2026  11:46
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов пожарной охраны
30 апреля 2026  09:48
