За апрельскую уборку из Самары вывезли более 20 тысяч кубометров мусора

В городе подвели итоги весенней генеральной уборки. За апрель очищено свыше 23 млн кв. м придомовых территорий, 12,7 млн кв. м дорог и 5,7 млн кв. м парков и скверов. В уборке участвовали около 120 тысяч человек.

Помимо вывоза мусора, отремонтированы и покрашены остановки, приведены в порядок 19 муниципальных кладбищ, проведена противоклещевая обработка в парках и на набережной. 1 мая в городе запустили 48 фонтанов. В ближайшее время установят около 100 дополнительных урн.

Заместитель главы города Евгений Владимирский отметил, что в этом году с уборкой справились значительно лучше, чем в прошлом, и поблагодарил всех участников субботников, пишет Самара Город | Новости Самары.