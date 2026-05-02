1 мая в Самаре и Сызрани в пожарах погибли 2 человека

В Самарской области за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 14 возгораний, в двух из которых погибли люди. Об этом сообщается в отчете регионального МЧС.

Согласно данным ведомства, 1 мая самые серьезные последствия зафиксированы в Кировском районе Самары: в поселке Зубчаниновка полностью сгорел частный дом на площади 50 кв. м. Погиб мужчина 1966 года рождения.

Еще одна трагедия произошла в Сызрани — там огонь уничтожил частный дом площадью 100 кв. м, в результате чего погибла женщина 1938 года рождения.

Другие пожары затронули надворные постройки и бани:

В Железнодорожном районе Самары сгорела частная баня на 5 кв. м.

В селе Малая Каменка Красноярского района огонь охватил надворные постройки на 80 кв. м.

В селе Богатое Богатовского района сгорело помещение гаража (50 кв. м), два легковых автомобиля и мотоцикл.

В СДТ "Родничок" Новокуйбышевска горела врубовая баня на 40 кв. м.

В ДНТ "Березовая грива-1" Волжского района уничтожены две частных бани на 50 кв. м.

Кроме того, спасатели пять раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП. МЧС рекомендует жителям проверять состояние электропроводки, печей и нагревательных приборов, чтобы избежать подобных инцидентов, пишет Самара-МК.