Самарская область обеспечивает себя мясом лишь на 44,5%
Самарские студенты-вокалисты достойно представили учебное заведение на XIII Международном вокальном конкурсе «Искусство пения»
Со 2 мая в Тольяттинском краеведческом музее начнет работу выставка «Солдаты слова: переводчики Великой Отечественной войны»
Вячеслав Федорищев поздравил «Крылья» с победой над «Спартаком» в Самаре
1 мая в Самаре и Сызрани в пожарах погибли 2 человека
За апрельскую уборку из Самары вывезли более 20 тысяч кубометров мусора
В Тольятти в ДТП пострадали женщина и ребенок
90 крупномерных деревьев высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

1 мая в Самаре и Сызрани в пожарах погибли 2 человека

В Самарской области за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 14 возгораний, в двух из которых погибли люди. Об этом сообщается в отчете регионального МЧС.

Согласно данным ведомства, 1 мая самые серьезные последствия зафиксированы в Кировском районе Самары: в поселке Зубчаниновка полностью сгорел частный дом на площади 50 кв. м. Погиб мужчина 1966 года рождения.

Еще одна трагедия произошла в Сызрани — там огонь уничтожил частный дом площадью 100 кв. м, в результате чего погибла женщина 1938 года рождения.

Другие пожары затронули надворные постройки и бани:

  • В Железнодорожном районе Самары сгорела частная баня на 5 кв. м.
  • В селе Малая Каменка Красноярского района огонь охватил надворные постройки на 80 кв. м.
  • В селе Богатое Богатовского района сгорело помещение гаража (50 кв. м), два легковых автомобиля и мотоцикл.
  • В СДТ "Родничок" Новокуйбышевска горела врубовая баня на 40 кв. м.
  • В ДНТ "Березовая грива-1" Волжского района уничтожены две частных бани на 50 кв. м.

Кроме того, спасатели пять раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП. МЧС рекомендует жителям проверять состояние электропроводки, печей и нагревательных приборов, чтобы избежать подобных инцидентов, пишет Самара-МК.

Новости по теме
30 апреля в 18:22 поступило сообщение о возгорании в доме №11 по улице Дзержинского в Тольятти.
01 мая 2026, 15:12
Два пожара в МКД Автозаводского района Тольятти произошли за один вечер
30 апреля в 18:22 поступило сообщение о возгорании в доме №11 по улице Дзержинского в Тольятти.
В Самаре при пожаре на ул. Солнечной пострадал мужчина
01 мая 2026, 12:58
В Самаре при пожаре на ул. Солнечной пострадал мужчина
Горели домашние вещи в квартире на площади 1,5 кв. м. Для тушения привлекались 28 человек и 5 единиц техники.
29 апреля в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в сельском поселении Верхнее Санчелеево в садовом некоммерческом товариществе «Озерный».
29 апреля 2026, 15:35
В Ставропольском районе сегодня горела баня на площади 45 квадратных метров
29 апреля в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в сельском поселении Верхнее Санчелеево в садовом некоммерческом товариществе «Озерный».
За апрельскую уборку из Самары вывезли более 20 тысяч кубометров мусора
2 мая 2026  12:39
За апрельскую уборку из Самары вывезли более 20 тысяч кубометров мусора
