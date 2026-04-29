В Ставропольском районе сегодня горела баня на площади 45 квадратных метров

Сегодня в 09:29 в пожарно-спасательную часть № 149 пожарно-спасательного отряда № 30 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре в сельском поселении Верхнее Санчелеево в садовом некоммерческом товариществе «Озерный».

Незамедлительно к месту вызова были направлены огнеборцы пожарно-спасательного отряда № 30.

По прибытии было установлено, что горит кровля бани на площади 45 квадратных метров.

На тушение пожара был подан 1 ствол «Б».

В 09:51 была объявлена локализация пожара, в 09:56 – объявлена ликвидация открытого горения, а в 10:36 зафиксирована ликвидация последствий пожара.

Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

