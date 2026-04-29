СОУНБ: выставка «Словари русских говоров»

1 мая в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу выставка «Словари русских говоров». Она приурочена ко Дню славянской письменности и культуры и представит фундаментальные издания, в которые по крупицам собирались уникальные слова из разных регионов необъятной России.

Миллионы людей от Москвы до Владивостока объединяет русский язык, но если прислушаться, то в каждом городе или деревне одни и те же слова произносятся со своими индивидуальными особенностями. Где-то протяжно и певуче «окают», где-то мягко «акают», а где-то встретишь слово, которого нет ни в одном толковом словаре. Такие «местечковые» признаки, слова и словосочетания зафиксированы в специальных книгах, которые хранят уклад, характер, мудрость и юмор народа.

Выставка «Словари русских говоров» расскажет посетителям, как из любопытства к народному языку в XVIII-XIX веках родилась отдельная наука – диалектология. Читатели узнают, чем наречие отличается от говора, почему наречий только два, северное и южное, а говоров великое множество. В «Словаре русских народных говоров» под редакцией Ф.П. Филина говорится о разнице между литературной и разговорной речью, а региональные словари выступают как живые голоса разных земель. Каждая из этих книг – результат кропотливого многолетнего труда людей, которые объехали всю Россию с пером и бумагой, записывая всё услышанное.

Выставка позволит разрушить стереотип о том, что диалекты – это речь «испорченная», представленные книги наглядно продемонстрируют их важную функцию: хранить традиции, историю и истоки народной культуры. Экспозиция будет действовать с 1 мая по 31 июля 2026 года.

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, зал выдачи литературы.

Фото: пресс-служба СОУНБ