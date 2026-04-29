Самарской таможней возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК РФ в отношении иностранца по факту контрабанды стратегически важных ресурсов дикой фауны, подпадающих под действия Конвенции СИТЕС в крупном размере.
Самарской таможней возбуждено уголовное дело за контрабанду пернатых 
Резидент «Жигулёвской долины» расширяет географию поставок медоборудования на рынки СНГ
Резидент «Жигулёвской долины» расширяет географию поставок медоборудования на рынки СНГ
Исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Иван Манаев принял участие в форуме «Сто домов», объединившем ведущих экспертов в сфере работы с исторической недвижимостью.
Самарская область презентовала опыт привлечения инвесторов для объектов культурного наследия на форуме в Твери
В Казани продолжается розыгрыш чемпионата России по фехтованию. Завершились соревнования в личном первенстве среди женщин в дисциплине «шпага». 
Екатерина Тарасова из Самарской области - бронзовый призер чемпионата России по фехтованию
1 мая в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу выставка «Словари русских говоров». Она приурочена ко Дню славянской письменности и культуры.
СОУНБ: выставка «Словари русских говоров»
29 апреля в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в сельском поселении Верхнее Санчелеево в садовом некоммерческом товариществе «Озерный».
В Ставропольском районе сегодня горела баня на площади 45 квадратных метров
4 мая в САТОБ состоится концерт Объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева в рамках XXV Юбилейного Московского Пасхального фестиваля.
САТОБ: концерт Объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева
Температура воздуха 30 апреля в Самаре ночью +1, +3°С, днем +12, +14°С.
30 апреля в регионе без осадков, до +15°С
СОУНБ: выставка «Словари русских говоров»

163
1 мая в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу выставка «Словари русских говоров». Она приурочена ко Дню славянской письменности и культуры.

1 мая в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу выставка «Словари русских говоров». Она приурочена ко Дню славянской письменности и культуры и представит фундаментальные издания, в которые по крупицам собирались уникальные слова из разных регионов необъятной России.

Миллионы людей от Москвы до Владивостока объединяет русский язык, но если прислушаться, то в каждом городе или деревне одни и те же слова произносятся со своими индивидуальными особенностями. Где-то протяжно и певуче «окают», где-то мягко «акают», а где-то встретишь слово, которого нет ни в одном толковом словаре. Такие «местечковые» признаки, слова и словосочетания зафиксированы в специальных книгах, которые хранят уклад, характер, мудрость и юмор народа. 

Выставка «Словари русских говоров» расскажет посетителям, как из любопытства к народному языку в XVIII-XIX веках родилась отдельная наука – диалектология. Читатели узнают, чем наречие отличается от говора, почему наречий только два, северное и южное, а говоров великое множество. В «Словаре русских народных говоров» под редакцией Ф.П. Филина говорится о разнице между литературной и разговорной речью, а региональные словари выступают как живые голоса разных земель. Каждая из этих книг – результат кропотливого многолетнего труда людей, которые объехали всю Россию с пером и бумагой, записывая всё услышанное.

Выставка позволит разрушить стереотип о том, что диалекты – это речь «испорченная», представленные книги наглядно продемонстрируют их важную функцию: хранить традиции, историю и истоки народной культуры. Экспозиция будет действовать с 1 мая по 31 июля 2026 года.

О новых культурных событиях в СОУНБ можно узнать в сообществах нашей библиотеки «ВКонтакте».

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, зал выдачи литературы.

12+

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

