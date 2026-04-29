Окружной семинар в Самаре: готовимся к «иВолге-2026»

29 апреля 2026 года в Самаре прошел семинар-совещание по подготовке Молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга». Участники окружной команды, сформированной из числа представителей всех регионов округа, представили итоговую концепцию форума, а также обсудили ключевые направления и активности мероприятия.

Отдельным блоком прошло совещание по реализации государственной молодёжной политики и взаимодействию с общественными институтами в ПФО под руководством заместителя полномочного представителя Президента РФ Олега Машковцева.

«Иволга – это общий окружной проект всех наших команд молодежной политики ПФО. Мы все вместе – команда Форума, команда округа. Важное значение имеет слаженность действий. Всё, что будет происходить на Форуме, – в зоне совместной ответственности. Каждый регион отвечает за своё направление и организует его «под ключ», и в дальнейшем должен стать экспертным центром в данном направлении, определяя ключевые смыслы по своей тематике», – подчеркнул замполпреда Олег Машковцев.

Молодёжный форум ПФО «иВолга» пройдёт с 24 по 29 июля 2026 года на территории Мастрюковских озёр в Самарской области. Главная тема – «Код России: единство в многообразии», созвучная Году единства народов России, объявленному Президентом РФ Владимиром Путиным.

Участников ждёт палаточный городок на Мастрюковской поляне с размещением в палатках на 2–3 человека. Особое внимание уделено доступной среде: на форуме заработает Инклюзивный городок с пандусами, специальными жилыми зонами и площадками для отдыха. В 2025 году такой подход позволил принять 30 участников с ограниченными возможностями здоровья из 18 регионов.

Заявки принимаются по восьми тематическим направлениям: «Арт-код», «Код призвания», «Код служения», «Код знаний», «Код туризма», «Семейный код», «Медиа-код» и «Код Первых». Участие бесплатное. Подать заявку можно на платформе «Росмолодёжь.Форумы»: https://myrosmol.ru/events/b2642185-d148-4be2-9446-3904b10e9f02.

Фото: пресс-служба Молодежного форума «иВолга»