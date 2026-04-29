В Приволжском федеральном округе стартовал просветительский марафон Знание.Первые 

29 апреля 2026 года в административном центре ПФО - Нижнем Новгороде - стартовал просветительский марафон Знание.Первые. Он посвящен Году единства народов России, объявленному Президентом России Владимиром Путиным, и проходит с 28 по 30 апреля в десяти городах страны. Мероприятие реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В марафоне участвуют около 1000 молодых активистов.

Приветствие участникам направил полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров. «Федеральный просветительский марафон Знание.Первые в Приволжском федеральном округе — это начало большого пути, который расширит ваш кругозор и знания о нашей большой стране. Уверен, что это одно из важнейших мероприятий Года единства народов России в Приволжском федеральном округе. Год единства народов России открывает новые возможности и горизонты для российского общества, делает ближе и понятнее культуры наших народов, помогает укрепить единство и дружбу. Современный мир переживает масштабные изменения, поэтому сегодня как никогда важно чувствовать поддержку близких и ощущать реальную помощь единомышленников. Это отлично знают жители регионов Приволжского федерального округа», — говорится в тексте.

Участников также поприветствовал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. «Нижегородская область не понаслышке знает, как единство и сплочение помогают достигать побед в разные времена и на любых фронтах. У нас живут и трудятся представители многих национальностей, и в этом многообразии — наша сила. В регионе уделяется особое внимание мероприятиям, которые помогают укрепить межнациональную дружбу, сохранить богатое культурное наследие, предоставить возможности для самореализации. Мы работаем по двум основным направлениям – это укрепление межкультурного взаимодействия народов, проживающих в регионе, и актуализация исторического наследия 1612 года. Вместе мы можем гораздо больше! Верю, что среди участников марафона есть те, чьи проекты завтра изменят к лучшему не только Нижегородскую область, но и всю нашу страну», — подчеркнул Глеб Никитин.

В этот день на площадке марафона в нескольких тематических блоках, посвященных мужеству, патриотизму, культуре, спорту, достижениям страны, выступят кавалер трех орденов Мужества, участник программы «Время героев», председатель городской Думы Нижнего Новгорода, член партии «Единая Россия» Евгений Чинцов, военный корреспондент МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Радченко, писатель, автор и ведущий теле- и радиопрограмм, политический и общественный деятель, член президентского совета по искусству и культуре подполковник Захар Прилепин, трехкратная чемпионка Олимпийских игр, телеведущая, руководитель Театра на воде и Центра по синхронному плаванию, депутат Московской городской думы, член партии «Единая Россия» Мария Киселёва, генеральный директор АНО «Корпоративная академия Росатома» Юлия Ужакина, аэрокосмический инженер, основатель блога «Космос для всех», сооснователь проекта «Космос школам» Денис Прудник, генеральный директор Российского национального музея музыки, президент Духового общества им. В. Халилова Михаил Брызгалов, актер театра и кино Илья Глинников, ведущий программы «Поедем, поедим!» на НТВ Федерико Арнальди и другие известные люди. На следующий день, 30 апреля, с молодежью встретится генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв. Все желающие смогут посмотреть выступления лекторов в ходе онлайн-трансляции.

Напомним, Нижний Новгород уже семь раз становился площадкой марафона. В прошлом году мероприятие было посвящено 80-летию атомной промышленности и проходило в ПФО в Нижнем Новгороде и Мордовии. Участниками на этих площадках стали более 4000 ребят из округа.

Первый федеральный просветительский марафон Знание.Первые был организован в 2021 году. За пять лет прошло уже десять марафонов, в рамках которых состоялось более 1600 встреч молодежи с выдающимися людьми, а трансляции этих событий набрали более 1,3 млрд просмотров.

