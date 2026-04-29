В Приволжском федеральном округе стартовал просветительский марафон Знание.Первые 

Я нашел ошибку
Главные новости:
Исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Иван Манаев принял участие в форуме «Сто домов», объединившем ведущих экспертов в сфере работы с исторической недвижимостью. 
Самарская школа № 81 в числе первых в регионе присоединилась к памятным мероприятиям. В честь 81-й годовщины Победы здесь состоялось торжественное мероприятие «Поклонимся великим тем годам» патриотического проекта «Подвиги и герои».
В среду, 29 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Промышленность» с участием Министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова, председателя Комитета Государственн
Администрация Самары заключила соглашение о сотрудничестве в сфере туризма с Самаркандом. Документ в подписан ходе бизнес-миссии в Республику Узбекистан.
С 7 по 10 мая 2026 года в Самаре состоится Межрегиональный слет «Послы Победы. Куйбышев», который объединит 100 активистов Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». 
Сейчас на сайте PG.ER.RU уже зарегистрированы более четырех тысяч кандидатов.
В понедельник, 4 мая, Ботанический сад Самарского университета им. Королёва открывает двери и ждёт первых гостей. 
В Самарской области завершилось обучение первого потока в 2026 году по программе повышения квалификации «Бренд работодателя», реализованной министерством труда, занятости и миграционной политики и АНОО ДПО «Таволга» для руководителей и специалистов предпр
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.69
-0.12
EUR 87.59
-0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Приволжском федеральном округе стартовал просветительский марафон Знание.Первые 

219
29 апреля 2026 года в административном центре ПФО - Нижнем Новгороде -  стартовал просветительский марафон Знание.Первые. Он посвящен Году единства народов России, объявленному Президентом России Владимиром Путиным, и проходит с 28 по 30 апреля в десяти городах страны. Мероприятие реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В марафоне участвуют около 1000 молодых активистов. 
Приветствие участникам направил полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров. «Федеральный просветительский марафон Знание.Первые в Приволжском федеральном округе — это начало большого пути, который расширит ваш кругозор и знания о нашей большой стране. Уверен, что это одно из важнейших мероприятий Года единства народов России в Приволжском федеральном округе. Год единства народов России открывает новые возможности и горизонты для российского общества, делает ближе и понятнее культуры наших народов, помогает укрепить единство и дружбу. Современный мир переживает масштабные изменения, поэтому сегодня как никогда важно чувствовать поддержку близких и ощущать реальную помощь единомышленников. Это отлично знают жители регионов Приволжского федерального округа», — говорится в тексте.
Участников также поприветствовал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. «Нижегородская область не понаслышке знает, как единство и сплочение помогают достигать побед в разные времена и на любых фронтах. У нас живут и трудятся представители многих национальностей, и в этом многообразии — наша сила. В регионе уделяется особое внимание мероприятиям, которые помогают укрепить межнациональную дружбу, сохранить богатое культурное наследие, предоставить возможности для самореализации. Мы работаем по двум основным направлениям – это укрепление межкультурного взаимодействия народов, проживающих в регионе, и актуализация исторического наследия 1612 года. Вместе мы можем гораздо больше! Верю, что среди участников марафона есть те, чьи проекты завтра изменят к лучшему не только Нижегородскую область, но и всю нашу страну», — подчеркнул Глеб Никитин.
В этот день на площадке марафона в нескольких тематических блоках, посвященных мужеству, патриотизму, культуре, спорту, достижениям страны, выступят кавалер трех орденов Мужества, участник программы «Время героев», председатель городской Думы Нижнего Новгорода, член партии «Единая Россия» Евгений Чинцов, военный корреспондент МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Радченко, писатель, автор и ведущий теле- и радиопрограмм, политический и общественный деятель, член президентского совета по искусству и культуре подполковник Захар Прилепин, трехкратная чемпионка Олимпийских игр, телеведущая, руководитель Театра на воде и Центра по синхронному плаванию, депутат Московской городской думы, член партии «Единая Россия» Мария Киселёва, генеральный директор АНО «Корпоративная академия Росатома» Юлия Ужакина, аэрокосмический инженер, основатель блога «Космос для всех», сооснователь проекта «Космос школам» Денис Прудник, генеральный директор Российского национального музея музыки, президент Духового общества им. В. Халилова Михаил Брызгалов, актер театра и кино Илья Глинников, ведущий программы «Поедем, поедим!» на НТВ Федерико Арнальди и другие известные люди. На следующий день, 30 апреля, с молодежью встретится генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв. Все желающие смогут посмотреть выступления лекторов в ходе онлайн-трансляции.
Напомним, Нижний Новгород уже семь раз становился площадкой марафона. В прошлом году мероприятие было посвящено 80-летию атомной промышленности и проходило в ПФО в Нижнем Новгороде и Мордовии. Участниками на этих площадках стали более 4000 ребят из округа. 
Первый федеральный просветительский марафон Знание.Первые был организован в 2021 году. За пять лет прошло уже десять марафонов, в рамках которых состоялось более 1600 встреч молодежи с выдающимися людьми, а трансляции этих событий набрали более 1,3 млрд просмотров. 

 

 

Фото предоставлено пресс-службой полномочного представителя Президента РФ в ПФО

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре предложили разместить зоопарк рядом со стадионом «Самара-Арена»
29 апреля 2026  11:16
Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров по объему госзакупок у самозанятых
29 апреля 2026  10:36
Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями и участниками проектов благотворительного фонда «Система» из Самарской области.
28 апреля 2026  19:29
Во вторник, 28 апреля, в Самаре в ВЦ «Экспо-Волга» впервые состоялся совместный форум председателей первичных профсоюзных организаций и партии «Единая России». В пленарном заседании принял участие губернатор Самарской области, секретарь регионального отде
28 апреля 2026  16:55
Весь список