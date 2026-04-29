В регионе прошла акция «Письмо Герою»

Акция «Письмо Герою» состоялась 24 апреля в день проведения «Диктанта Победы». Участники смогли написать письмо-пожелание военнослужащим, которые проходят службу в зоне специальной военной операции. Это письмо необходимо было сложить треугольником, как это делалось в годы войны, и опустить в специальный брендированный почтовый ящик, установленный на площадке диктанта.

В этом году «Диктант Победы» писали более 70 000 жителей региона. Было открыто порядка 2 000 площадок в разных муниципалитетах. Это подтверждает огромный интерес жителей к истории страны и подвигу нашего народа.

Сегодня в торжественной обстановке председатель думы городского округа Самара Сергей Рязанов передал письма руководителю региона Поволжье Почты России Андрею Попову для дальнейшей передачи героям в зону СВО.

«Акция «Письмо Герою» — это не только дань традициям, но и связь между поколениями. Каждое такое письмо очень важно для участников специальной военной операции. Получение весточки из дома или тёплые пожелания от незнакомых людей помогают бойцам переносить тяготы боевых будней, даже несколько слов поддержки являются значимыми для тех, кто защищает нашу Родину. Почта России поможет доставить эти письма», — отметил директор региона Поволжье Почты России Андрей Попов.

Специальные почтовые ящики были установлены на площадках «Диктанта Победы», каждый желающий мог написать и отправить письмо военнослужащему в зону специальной военной операции. В этом году «Диктант Победы» посвящён 85-летию начала Великой Отечественной войны и 130-летию со дня рождения легендарного маршала Георгия Константиновича Жукова.

