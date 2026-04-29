В Сербии завершилось Первенство Европы по самбо среди юниоров, где самарская спортсменка Екатерина Фадеева завоевала золото среди девушек от 18 до 20 лет в весовой категории до 80 кг.
Самарская спортсменка завоевала Золотую медаль Первенства Европы среди юниоров по самбо 
До 10 мая жители Самары могут проконсультироваться по вопросам профилактики клещевого вирусного энцефалита на «горячей линии».
«Горячая линия» по профилактике клещевого энцефалита работает в Самаре
Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» информирует жителей региона о графике работы офисов обслуживания в праздничные дни.
Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» изменит режим работы в праздничные дни
«РКС-Самара» напоминают о плановых работах 30 апреля в пос. Мехзавод и микрорайоне «Новая Самара».
«РКС-Самара»: плановые отключения ХВС в Красноглинском районе
В 2026 году в десятый раз состоится международная патриотическая акция «Огонь памяти». По традиции представители Народного фронта доставляют лампы с частицами Вечного огня, зажженного у Могилы Неизвестного Солдата в Москве, ветеранам Великой Отечественной
Международная акция «Огонь памяти» впервые пройдет в Самарской области
Большинство россиян предпочитают покупать отечественные овощи и фрукты
АвтоВАЗ за 530 млн рублей подготовит линии сборки под кроссовер Azimut
Николай Сомов: "В молочном животноводстве большие проблемы"
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Самарская спортсменка завоевала Золотую медаль Первенства Европы среди юниоров по самбо 

В Сербии завершилось Первенство Европы по самбо среди юниоров, где самарская спортсменка Екатерина Фадеева завоевала золото среди девушек от 18 до 20 лет в весовой категории до 80 кг.

«Самбо в Самаре находится на высоком профессиональном уровне, который постоянно подтверждают своими победами наши спортсмены. От всей души поздравляю Екатерину, ее родителей и, конечно, тренеров Александру Ехлаеву и легенду самарского спорта Анну Сараеву с блестящей победой на Первенстве Европы по самбо. Знаю, что она не первая в копилке, но и привыкнуть к ярким победам ведь невозможно. Вы в очередной раз доказали, что упорство, трудолюбие и несгибаемая воля всегда приводят к высоким результатам», - сказал глава города Самары Иван Носков.

Чтобы попасть в сборную России и получить право представлять нашу страну на европейских соревнованиях, Екатерина выиграла 7 схваток и прошла сетку отбора. В финале третьего дня соревнований самарчанка одержала победу в поединке с сильнейшей спортсменкой из Хорватии Лоренной Хранилович.

«Эта медаль особенна ценна, так как в этом году Катя поменяла возрастную и весовую категории и при этом смогла удержать титул победительницы первенства Европы. Это её четвертая медаль международного уровня. В 2024 году она завоевала бронзу на Первенстве Европы и золото на Первенстве Мира, а в 2025 году золото Первенства Европы по кадетам. Ответственность была вдвойне высока, потому что впервые за долгое время наша команда выступала под флагом России», - рассказала заслуженный тренер РФ, депутат Думы города Самары Анна Сараева.

Отметим, что в Первенстве Европы по самбо среди юниоров приняли участие более 350 спортсменов из 23 стран. Среди участников были юноши и девушки 16-18 лет, юниоры и юниорки 18-20 лет. Впервые в истории европейского первенства были разыграны медали в дисциплине боевого самбо среди юниоров.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

