Самарская спортсменка завоевала Золотую медаль Первенства Европы среди юниоров по самбо 

В Сербии завершилось Первенство Европы по самбо среди юниоров, где самарская спортсменка Екатерина Фадеева завоевала золото среди девушек от 18 до 20 лет в весовой категории до 80 кг.



«Самбо в Самаре находится на высоком профессиональном уровне, который постоянно подтверждают своими победами наши спортсмены. От всей души поздравляю Екатерину, ее родителей и, конечно, тренеров Александру Ехлаеву и легенду самарского спорта Анну Сараеву с блестящей победой на Первенстве Европы по самбо. Знаю, что она не первая в копилке, но и привыкнуть к ярким победам ведь невозможно. Вы в очередной раз доказали, что упорство, трудолюбие и несгибаемая воля всегда приводят к высоким результатам», - сказал глава города Самары Иван Носков.



Чтобы попасть в сборную России и получить право представлять нашу страну на европейских соревнованиях, Екатерина выиграла 7 схваток и прошла сетку отбора. В финале третьего дня соревнований самарчанка одержала победу в поединке с сильнейшей спортсменкой из Хорватии Лоренной Хранилович.



«Эта медаль особенна ценна, так как в этом году Катя поменяла возрастную и весовую категории и при этом смогла удержать титул победительницы первенства Европы. Это её четвертая медаль международного уровня. В 2024 году она завоевала бронзу на Первенстве Европы и золото на Первенстве Мира, а в 2025 году золото Первенства Европы по кадетам. Ответственность была вдвойне высока, потому что впервые за долгое время наша команда выступала под флагом России», - рассказала заслуженный тренер РФ, депутат Думы города Самары Анна Сараева.



Отметим, что в Первенстве Европы по самбо среди юниоров приняли участие более 350 спортсменов из 23 стран. Среди участников были юноши и девушки 16-18 лет, юниоры и юниорки 18-20 лет. Впервые в истории европейского первенства были разыграны медали в дисциплине боевого самбо среди юниоров.

