«Горячая линия» по профилактике клещевого энцефалита работает в Самаре

До 10 мая жители Самары могут проконсультироваться по вопросам профилактики клещевого вирусного энцефалита на «горячей линии». Интересующие вопросы можно задать по следующим телефонам:



- 8 (846) 267-42-94 – специалистам Управления Роспотребнадзора по Самарской области в рабочие дни, с понедельника по четверг, – с 9:00 до 18:00, в пятницу – с 9:00 до 16:45;

- 8 (846) 260-38-21 – специалистам ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» в рабочие дни, с понедельника по четверг, – с 09:00 до 17:30, в пятницу – с 09:00 до 16:45 (перерыв с 13:00 до 14:00);

- 8-800-555-49-43 – специалистам Единого консультационного центра Роспотребнадзора – на русском и английском языках звонки принимаются круглосуточно, включая выходные дни.



Специалисты расскажут об основных мерах профилактики клещевого энцефалита, правилах индивидуальной защиты от нападения клещей, посоветуют, что делать в случае присасывания клеща и куда обращаться при положительном результате лабораторного исследования клеща на энцефалит. Также сотрудники ведомств предоставят информацию о графике работы лабораторий, проводящих прием граждан и исследование клещей по определению инфицированности возбудителями клещевого вирусного энцефалита.



В Самаре уже началась акарицидная обработка городских территорий. Она выполняется в скверах, парках, на набережной, бульварах, аллеях, крупных транспортных развязках и муниципальных кладбищах, на общей площади около 680 га.

