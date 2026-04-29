Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» изменит режим работы в праздничные дни

Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» информирует жителей региона о графике работы офисов обслуживания в праздничные дни. Энергетики предлагают своим клиентам заранее спланировать свой визит или воспользоваться дистанционными каналами.

Так, 30 апреля офисы обслуживания клиентов в Самаре, Тольятти и Сызрани работают до 17:00, в Новокуйбышевске до 16:00.

В другой предпраздничный день — 8 мая — будет действовать график сокращённого дня: до 16:00 будут работать сервисные центры в Самаре, Тольятти и Сызрани; до 15:00 — в Новокуйбышевске.

В праздничные дни – с 1 по 3 мая; с 9 по 11 мая – офисы обслуживания «ЭнергосбыТ Плюс» в Самарской области будут закрыты.

Оперативно решить любой вопрос можно будет с помощью онлайн-сервисов компании. С их помощью клиенты могут уточнить начисление за тепло, узнать свою задолженность, подписаться на электронную квитанцию. Оперативно воспользоваться ими можно на официальном сайте https://samara.esplus.ru/service/. Кроме того, получить консультацию по любому вопросу можно в форме обратной связи https://samara.esplus.ru/feedback/, а также в онлайн-чате «ЭнергосбыТ Плюс». Все дистанционные сервисы энергокомпании доступны в режиме 24/7.

Фото: Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс»