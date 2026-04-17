Специалисты «Т Плюс» рассказали школьникам Самары о профессии энергетика

Сотрудники «Т Плюс» провели урок для учащихся 8–11 классов самарских учебных заведений. Слушателями стали участники программы «Школа молодого энергетика», которую компания реализует совместно с Самарским государственным техническим университетом, а также абитуриенты Строительно-энергетического колледжа имени Петра Мачнева.

Ребята узнали о специфике работы энергокомпании, о процессе производства электрической и тепловой энергии на ТЭЦ, а также о том, какие специалисты сегодня востребованы на станциях и предприятиях тепловых сетей Самарской области. Основным событием программы стала экскурсия в Центр мониторинга качества — высокотехнологичное подразделение «Т Плюс», откуда специалисты дистанционно контролируют параметры тепловой энергии в регионах присутствия компании.

«Для нас важно знакомить будущих энергетиков с профессией, начиная уже со школьной скамьи. Результатом такого тесного взаимодействия станет то, что к нам будут приходить на работу молодые профессионалы, разделяющие нашу корпоративную культуру и ценности», — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала «Т Плюс» Галина Никонова.

В завершение урока специалисты энергокомпании вручили школьникам индивидуальные приглашения на образовательную программу «Энергия будущего». Она поможет с первых дней учёбы в СамГТУ стать частью команды энергетиков — посещать адаптационные и развивающие мероприятия федеральной энергокомпании, проходить все виды производственной практики на действующих энергетических объектах в регионе. Выпускникам университета, принявшим участие в проекте «Энергия будущего», гарантировано трудоустройство в «Т Плюс».

Фото предоставлено пресс-службой Самарского филиала «Т Плюс»