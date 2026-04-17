18 апреля на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против ЦСКА. Игра 25 тура МИР РПЛ начнется в 15:30. 
О развлекательной программе на матче «Крылья Советов» – ЦСКА
18 апреля в день матча с ЦСКА до стадиона «Солидарность Самара Арена» от Ладьи можно доехать на бесплатных автобусах.
Для удобства болельщиков: бесплатные автобусы в день матча с ЦСКА
22 апреля в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке откроется выставка «Регион талантливых и изобретательных».
В СОУНБ откроется выставка «Регион талантливых и изобретательных»
По информации Приволжского УГМС вечером 17 апреля и в первой половине ночи 18 апреля в регионе сохранится усиление южного, юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с.
Ночью в регионе ожидается усиление ветра
17 апреля в облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Подстепки в садовом некоммерческом товариществе «Лада».
В селе Подстепки горела дача на площади 150 квадратных метров
16 апреля в семнадцатом квартале Тольяттинского лесничества состоялись масштабные командно-штабные учения с участием подразделений МЧС России.
В губернии отработали действия по тушению крупных лесных пожаров
18 апреля Самарская областная универсальная научная библиотека распахнет свои двери навстречу «Библионочи-2026». Тема вечера «Единство народов – сила России!»
В СОУНБ прозвучат мелодии платоновской философии
В УФСИН СО провели первый этап межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск». В ходе операции было задействовано 206 сотрудников уголовно-исполнительной системы региона
В регионе прошел первый этап межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск»
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
Специалисты «Т Плюс» рассказали школьникам Самары о профессии энергетика

Сотрудники «Т Плюс» провели урок для учащихся 8–11 классов самарских учебных заведений. Слушателями стали участники программы «Школа молодого энергетика».

Сотрудники «Т Плюс» провели урок для учащихся 8–11 классов самарских учебных заведений. Слушателями стали участники программы «Школа молодого энергетика», которую компания реализует совместно с Самарским государственным техническим университетом, а также абитуриенты Строительно-энергетического колледжа имени Петра Мачнева.

Ребята узнали о специфике работы энергокомпании, о процессе производства электрической и тепловой энергии на ТЭЦ, а также о том, какие специалисты сегодня востребованы на станциях и предприятиях тепловых сетей Самарской области. Основным событием программы стала экскурсия в Центр мониторинга качества — высокотехнологичное подразделение «Т Плюс», откуда специалисты дистанционно контролируют параметры тепловой энергии в регионах присутствия компании.

«Для нас важно знакомить будущих энергетиков с профессией, начиная уже со школьной скамьи. Результатом такого тесного взаимодействия станет то, что к нам будут приходить на работу молодые профессионалы, разделяющие нашу корпоративную культуру и ценности», — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала «Т Плюс» Галина Никонова.

В завершение урока специалисты энергокомпании вручили школьникам индивидуальные приглашения на образовательную программу «Энергия будущего». Она поможет с первых дней учёбы в СамГТУ стать частью команды энергетиков — посещать адаптационные и развивающие мероприятия федеральной энергокомпании, проходить все виды производственной практики на действующих энергетических объектах в регионе. Выпускникам университета, принявшим участие в проекте «Энергия будущего», гарантировано трудоустройство в «Т Плюс».

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского филиала «Т Плюс»

Теги: Самара Т ПЛЮС

Новости по теме
Директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов в ходе традиционной пресс-конференции рассказал о планах по обновлению тепловых сетей в Новокуйбышевске.
08 апреля 2026, 19:07
Летом 2026 года «Т Плюс» заменит более 5 километров тепловых сетей в Новокуйбышевске
Директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов в ходе традиционной пресс-конференции рассказал о планах по обновлению тепловых сетей в... ЖКХ
1658
В апреле энергетики «Т Плюс» проведут температурные испытания тепловых сетей в Самаре и Тольятти.
07 апреля 2026, 18:10
«Т Плюс» проверит тепловые сети Самары и Тольятти повышенной температурой воды
В апреле энергетики «Т Плюс» проведут температурные испытания тепловых сетей в Самаре и Тольятти. ЖКХ
1719
Технический директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Андрей Чурсанов встретился с руководителями обслуживающих организаций областной столицы.
06 апреля 2026, 16:51
«ЭнергосбыТ Плюс» напомнил представителям УК и ТСЖ об условиях проведения температурных испытаний в Самаре
Технический директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Андрей Чурсанов встретился с руководителями обслуживающих организаций областной столицы. ЖКХ
1825

В центре внимания
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
17 апреля 2026  13:11
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
320
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
17 апреля 2026  09:26
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
334
В четверг, 16 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в работе XXI съезда ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области».
16 апреля 2026  20:13
Вячеслав Федорищев принял участие в XXI съезде ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области»
1123
Делегация Самары вернулась с XXVIII Международной выставки туристических услуг «ОТДЫХ-2026», которая проходила в Минске.
16 апреля 2026  18:42
На Международной выставке «ОТДЫХ-2026» в Минске представили туристический потенциал Самары
667
В четверг, 16 апреля, в ходе рабочей поездки в Тольятти губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил строительную площадку детского сада в микрорайоне «Калина».
16 апреля 2026  18:36
Вячеслав Федорищев оценил ход строительства детского сада в микрорайоне «Калина» в Тольятти
698
