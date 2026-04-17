18 апреля на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против ЦСКА. Игра 25 тура МИР РПЛ начнется в 15:30. 
О развлекательной программе на матче «Крылья Советов» – ЦСКА
18 апреля в день матча с ЦСКА до стадиона «Солидарность Самара Арена» от Ладьи можно доехать на бесплатных автобусах.
Для удобства болельщиков: бесплатные автобусы в день матча с ЦСКА
22 апреля в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке откроется выставка «Регион талантливых и изобретательных».
В СОУНБ откроется выставка «Регион талантливых и изобретательных»
По информации Приволжского УГМС вечером 17 апреля и в первой половине ночи 18 апреля в регионе сохранится усиление южного, юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с.
Ночью в регионе ожидается усиление ветра
17 апреля в облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Подстепки в садовом некоммерческом товариществе «Лада».
В селе Подстепки горела дача на площади 150 квадратных метров
16 апреля в семнадцатом квартале Тольяттинского лесничества состоялись масштабные командно-штабные учения с участием подразделений МЧС России.
В губернии отработали действия по тушению крупных лесных пожаров
18 апреля Самарская областная универсальная научная библиотека распахнет свои двери навстречу «Библионочи-2026». Тема вечера «Единство народов – сила России!»
В СОУНБ прозвучат мелодии платоновской философии
В УФСИН СО провели первый этап межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск». В ходе операции было задействовано 206 сотрудников уголовно-исполнительной системы региона
В регионе прошел первый этап межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск»
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
Минприроды СО: помогаем коллегам из ДНР восстанавливать леса

Соглашение о сотрудничестве между министерством природных ресурсов и экологии ДНР и министерством природных ресурсов и экологии Самарской области подписано в Москве в рамках Всероссийского совещания Рослесхоза.

Соглашение о сотрудничестве между министерством природных ресурсов и экологии ДНР и министерством природных ресурсов и экологии Самарской области подписано в Москве в рамках Всероссийского совещания Рослесхоза. Документ закрепляет совместную деятельность в сфере охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил: «В прошлом году мы направили лесничеству нашего подшефного города Снежное для восстановления лесов Донбасса 250 тысяч сеянцев сосны, выращенных в нашем лесном питомнике, передали министерству природных ресурсов ДНР фотоловушки, геодезический планшет, ранцевые огнетушители. С коллегами постоянно на связи и продолжим оказывать адресную помощь, реализовывать совместные проекты».

У Самарской области большой опыт по развитию лесопитомнического хозяйства и обеспечению пожарной безопасности с помощью сети видеонаблюдения и беспилотных авиасистем. «Профильные специалисты готовы поделиться своими наработками - ждем коллег из Донбасса на самарской земле, уверен, что это будет продуктивно и ценно», – добавил губернатор.

Также в этом году регион готов принять школьные лесничества Донбасса на слете юных лесоводов. Это ежегодный региональный проект, в котором участвуют команды школьных лесничеств не только из Самарской области - например, в прошлом году в слете принимали участие ребята из Пензенской области.

 

Фото:   минприроды СО

С 15 апреля в Самарской области устанавливается особый противопожарный режим. Он будет действовать до 15 октября в рамках пожароопасного сезона, открытого министерством природных ресурсов и экологии Самарской области с 30 марта.
14 апреля 2026, 16:05
В регионе устанавливается особый противопожарный режим
С 15 апреля в Самарской области устанавливается особый противопожарный режим. Он будет действовать до 15 октября в рамках пожароопасного сезона, открытого... Экология
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 14 апреля местами в Самарской области ожидается гроза, усиление ветра, порывы 15-18 м/с.
13 апреля 2026, 15:14
14 апреля в регионе будет ветренно, ожидается гроза
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 14 апреля местами в Самарской области ожидается гроза, усиление ветра, порывы 15-18 м/с. Экология
По информации Приволжского УГМС ночью и утром 11 апреля местами в Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости 500 метров и менее.
10 апреля 2026, 17:17
Ночью и утром 11 апреля в регионе будет туманно
По информации Приволжского УГМС ночью и утром 11 апреля местами в Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости 500 метров и менее.    Экология
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
17 апреля 2026  13:11
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
17 апреля 2026  09:26
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
В четверг, 16 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в работе XXI съезда ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области».
16 апреля 2026  20:13
Вячеслав Федорищев принял участие в XXI съезде ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области»
Делегация Самары вернулась с XXVIII Международной выставки туристических услуг «ОТДЫХ-2026», которая проходила в Минске.
16 апреля 2026  18:42
На Международной выставке «ОТДЫХ-2026» в Минске представили туристический потенциал Самары
В четверг, 16 апреля, в ходе рабочей поездки в Тольятти губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил строительную площадку детского сада в микрорайоне «Калина».
16 апреля 2026  18:36
Вячеслав Федорищев оценил ход строительства детского сада в микрорайоне «Калина» в Тольятти
