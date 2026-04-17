Минприроды СО: помогаем коллегам из ДНР восстанавливать леса

Соглашение о сотрудничестве между министерством природных ресурсов и экологии ДНР и министерством природных ресурсов и экологии Самарской области подписано в Москве в рамках Всероссийского совещания Рослесхоза. Документ закрепляет совместную деятельность в сфере охраны, защиты и воспроизводства лесов.



Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил: «В прошлом году мы направили лесничеству нашего подшефного города Снежное для восстановления лесов Донбасса 250 тысяч сеянцев сосны, выращенных в нашем лесном питомнике, передали министерству природных ресурсов ДНР фотоловушки, геодезический планшет, ранцевые огнетушители. С коллегами постоянно на связи и продолжим оказывать адресную помощь, реализовывать совместные проекты».



У Самарской области большой опыт по развитию лесопитомнического хозяйства и обеспечению пожарной безопасности с помощью сети видеонаблюдения и беспилотных авиасистем. «Профильные специалисты готовы поделиться своими наработками - ждем коллег из Донбасса на самарской земле, уверен, что это будет продуктивно и ценно», – добавил губернатор.



Также в этом году регион готов принять школьные лесничества Донбасса на слете юных лесоводов. Это ежегодный региональный проект, в котором участвуют команды школьных лесничеств не только из Самарской области - например, в прошлом году в слете принимали участие ребята из Пензенской области.

