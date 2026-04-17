В Самаре пройдут «Большие гастроли» Московского Губернского театра

23 и 24 мая состоятся «Большие гастроли» Московского Губернского театра в Самаре, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. В рамках направления «Ведущие театры» программы «Большие гастроли» на сцене Самарского академического театра драмы имени М. Горького пройдут показы спектаклей «Дон Жуан. Новый миф» и «Собака на сене».

Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков отметил: «Наш театр участвует в программе «Большие гастроли» уже много лет, но в Самару мы приедем впервые. Самарская публика увидит одни из самых ярких постановок Губернского театра, которые пользуются неизменным успехом и в Москве, и в других городах. Шедевры мировой драматургии, Мольер и Лопе де Вега в новом прочтении – «Дон Жуан. Новый миф» Максима Меламедова и «Собака на сене» Александра Коручекова. Эти спектакли абсолютно разные по театральной эстетике и настроению, но каждый из них по-своему покоряет зрителей, заставляя задуматься о том, для чего мы живем в этом мире, и что делает нас по-настоящему счастливыми».

Жан-Батист Мольер - «Дон Жуан. Новый миф», трагикомедия

Режиссер Максим Меламедов предлагает увидеть неоднозначный, сложный образ Дон Жуана в вечном конфликте добра и зла, в смертельно опасной игре обольщений, в споре двух героев – Дон Жуана и Сганареля.

Знаменитая комедия Мольера в версии Московского Губернского театра стала притчей о поиске утраченной веры – в небеса, в любовь, в человека.

Продолжительность спектакля – 2 часа, спектакль идет без антракта

Возрастное ограничение: 16+

Начало показа – 23 мая, 19.00​

Лопе де Вега - «Собака на сене», комедия

Сумятица любовных сомнений, воспетая 400 лет назад испанским гением Лопе де Вега, будоражит воображение и кружит головы всем без исключения. Объяснения и слезы, борьба амбиций и интриги, расставания, нежные мечты и ревность, и, конечно, ее величество Любовь! Все это – мир героев комедии «Собака на сене», созданный режиссером Александром Коручековым.

Продолжительность спектакля – 3 часа с антрактом

Возрастное ограничение: 12+

Начало показа – 24 мая, 19.00

Фото: минкульт СО