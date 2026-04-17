18 апреля на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против ЦСКА. Игра 25 тура МИР РПЛ начнется в 15:30. 
О развлекательной программе на матче «Крылья Советов» – ЦСКА
18 апреля в день матча с ЦСКА до стадиона «Солидарность Самара Арена» от Ладьи можно доехать на бесплатных автобусах.
Для удобства болельщиков: бесплатные автобусы в день матча с ЦСКА
22 апреля в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке откроется выставка «Регион талантливых и изобретательных».
В СОУНБ откроется выставка «Регион талантливых и изобретательных»
По информации Приволжского УГМС вечером 17 апреля и в первой половине ночи 18 апреля в регионе сохранится усиление южного, юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с.
Ночью в регионе ожидается усиление ветра
17 апреля в облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Подстепки в садовом некоммерческом товариществе «Лада».
В селе Подстепки горела дача на площади 150 квадратных метров
16 апреля в семнадцатом квартале Тольяттинского лесничества состоялись масштабные командно-штабные учения с участием подразделений МЧС России.
В губернии отработали действия по тушению крупных лесных пожаров
18 апреля Самарская областная универсальная научная библиотека распахнет свои двери навстречу «Библионочи-2026». Тема вечера «Единство народов – сила России!»
В СОУНБ прозвучат мелодии платоновской философии
В УФСИН СО провели первый этап межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск». В ходе операции было задействовано 206 сотрудников уголовно-исполнительной системы региона
В регионе прошел первый этап межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск»
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
В Самаре пройдут «Большие гастроли» Московского Губернского театра

23 и 24 мая состоятся «Большие гастроли» Московского Губернского театра в Самаре.

23 и 24 мая состоятся «Большие гастроли» Московского Губернского театра в Самаре, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. В рамках направления «Ведущие театры» программы «Большие гастроли» на сцене Самарского академического театра драмы имени М. Горького пройдут показы спектаклей «Дон Жуан. Новый миф» и «Собака на сене».

Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков отметил: «Наш театр участвует в программе «Большие гастроли» уже много лет, но в Самару мы приедем впервые. Самарская публика увидит одни из самых ярких постановок Губернского театра, которые пользуются неизменным успехом и в Москве, и в других городах. Шедевры мировой драматургии, Мольер и Лопе де Вега в новом прочтении – «Дон Жуан. Новый миф» Максима Меламедова и «Собака на сене» Александра Коручекова. Эти спектакли абсолютно разные по театральной эстетике и настроению, но каждый из них по-своему покоряет зрителей, заставляя задуматься о том, для чего мы живем в этом мире, и что делает нас по-настоящему счастливыми».

Жан-Батист Мольер - «Дон Жуан. Новый миф», трагикомедия
Режиссер Максим Меламедов предлагает увидеть неоднозначный, сложный образ Дон Жуана в вечном конфликте добра и зла, в смертельно опасной игре обольщений, в споре двух героев – Дон Жуана и Сганареля.
Знаменитая комедия Мольера в версии Московского Губернского театра стала притчей о поиске утраченной веры – в небеса, в любовь, в человека.

Продолжительность спектакля – 2 часа, спектакль идет без антракта
Возрастное ограничение: 16+
Начало показа – 23 мая, 19.00​

Лопе де Вега - «Собака на сене», комедия
Сумятица любовных сомнений, воспетая 400 лет назад испанским гением Лопе де Вега, будоражит воображение и кружит головы всем без исключения. Объяснения и слезы, борьба амбиций и интриги, расставания, нежные мечты и ревность, и, конечно, ее величество Любовь! Все это – мир героев комедии «Собака на сене», созданный режиссером Александром Коручековым.

Продолжительность спектакля – 3 часа с антрактом
Возрастное ограничение: 12+
Начало показа – 24 мая, 19.00

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

Новости по теме
В центре внимания
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
17 апреля 2026  13:11
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
320
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
17 апреля 2026  09:26
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
334
В четверг, 16 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в работе XXI съезда ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области».
16 апреля 2026  20:13
Вячеслав Федорищев принял участие в XXI съезде ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области»
1123
Делегация Самары вернулась с XXVIII Международной выставки туристических услуг «ОТДЫХ-2026», которая проходила в Минске.
16 апреля 2026  18:42
На Международной выставке «ОТДЫХ-2026» в Минске представили туристический потенциал Самары
667
В четверг, 16 апреля, в ходе рабочей поездки в Тольятти губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил строительную площадку детского сада в микрорайоне «Калина».
16 апреля 2026  18:36
Вячеслав Федорищев оценил ход строительства детского сада в микрорайоне «Калина» в Тольятти
698
Весь список