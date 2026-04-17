18 апреля на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против ЦСКА. Игра 25 тура МИР РПЛ начнется в 15:30. 
О развлекательной программе на матче «Крылья Советов» – ЦСКА
18 апреля в день матча с ЦСКА до стадиона «Солидарность Самара Арена» от Ладьи можно доехать на бесплатных автобусах.
Для удобства болельщиков: бесплатные автобусы в день матча с ЦСКА
22 апреля в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке откроется выставка «Регион талантливых и изобретательных».
В СОУНБ откроется выставка «Регион талантливых и изобретательных»
По информации Приволжского УГМС вечером 17 апреля и в первой половине ночи 18 апреля в регионе сохранится усиление южного, юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с.
Ночью в регионе ожидается усиление ветра
17 апреля в облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Подстепки в садовом некоммерческом товариществе «Лада».
В селе Подстепки горела дача на площади 150 квадратных метров
16 апреля в семнадцатом квартале Тольяттинского лесничества состоялись масштабные командно-штабные учения с участием подразделений МЧС России.
В губернии отработали действия по тушению крупных лесных пожаров
18 апреля Самарская областная универсальная научная библиотека распахнет свои двери навстречу «Библионочи-2026». Тема вечера «Единство народов – сила России!»
В СОУНБ прозвучат мелодии платоновской философии
В УФСИН СО провели первый этап межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск». В ходе операции было задействовано 206 сотрудников уголовно-исполнительной системы региона
В регионе прошел первый этап межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск»
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
В СОУНБ откроется выставка «Регион талантливых и изобретательных»

22 апреля в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке откроется выставка «Регион талантливых и изобретательных».

22 апреля в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке откроется выставка «Регион талантливых и изобретательных». Экспозиция станет второй частью комплексного историко-документального просветительского проекта «Самарская губерния в лицах: культурный и научных мост между эпохами» и отразит деятельности организаций и значимых людей в производстве.
На выставке представят промышленные достижения Самары с разных сторон. В XIX веке регион стал одним из главных центров земледелия. Наш регион был в числе лидеров по выращиванию, переработке и продаже зерна. Представленные материалы расскажут посетителям о ключевых фигурах, которые позволили этому произойти: в частности, о купцах Павле Шихобалове, построившем общегородской элеватор, и Альфреде фон Вакано – создателе пивоваренного завода. Также экспозиция продемонстрирует развитие пищевой промышленности города - от кондитерского предприятия А.А. Савинова до знаменитой шоколадной фабрики.
Кроме того, выставка покажет Самару как крупнейший индустриальный центр, которым город стал в годы Великой Отечественной войны, получив статус запасной столицы. Гости познакомятся поближе с такими промышленными гигантами, как РКЦ «Прогресс», ПАО «ОДК–Кузнецов», АО «Авиакор-авиационный завод» и другими предприятиями, которые внесли неоценимый вклад в Победу и продолжают удерживать лидерские позиции по сей день. 
Также гости смогут увидеть уникальные экспонаты, предоставленные самарскими организациями – музеями  АО «Самарский Электромеханический завод и ГБПОУ СО «Самарский техникум кулинарного искусства». Отдельным украшением экспозиции станут фотографии с высоты земной орбиты, переданные Музейно-выставочным центром «Самара Космическая».
В рамках открытия выставки гостей ждёт творческая встреча с представителями АО «Самарский Электромеханический завод», которые поделятся достижениями предприятия и расскажут о людях, которые претворили их в жизнь. А также посетители познакомятся с художницей Марией Самойловой, чьи работы будут представлены на выставке. Автор создаёт свои полотна в смешанном стиле, сочетая вышивку, живопись, текстиль, ассамбляж. Для показа на выставке она предоставила картины на тему промышленной Самары.
Выставка «Регион талантливых и изобретательных» будет открыта для свободного посещения с 22 апреля по 25 сентября 2026 года.
22 апреля 2026 года, 13:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств. 
12+

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
17 апреля 2026  13:11
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
320
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
17 апреля 2026  09:26
В Клиниках СамГМУ платную медицинскую помощь теперь можно получить и в ночное время
334
В четверг, 16 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в работе XXI съезда ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области».
16 апреля 2026  20:13
Вячеслав Федорищев принял участие в XXI съезде ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области»
1123
Делегация Самары вернулась с XXVIII Международной выставки туристических услуг «ОТДЫХ-2026», которая проходила в Минске.
16 апреля 2026  18:42
На Международной выставке «ОТДЫХ-2026» в Минске представили туристический потенциал Самары
667
В четверг, 16 апреля, в ходе рабочей поездки в Тольятти губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил строительную площадку детского сада в микрорайоне «Калина».
16 апреля 2026  18:36
Вячеслав Федорищев оценил ход строительства детского сада в микрорайоне «Калина» в Тольятти
698
