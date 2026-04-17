В СОУНБ откроется выставка «Регион талантливых и изобретательных»

22 апреля в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке откроется выставка «Регион талантливых и изобретательных». Экспозиция станет второй частью комплексного историко-документального просветительского проекта «Самарская губерния в лицах: культурный и научных мост между эпохами» и отразит деятельности организаций и значимых людей в производстве.

На выставке представят промышленные достижения Самары с разных сторон. В XIX веке регион стал одним из главных центров земледелия. Наш регион был в числе лидеров по выращиванию, переработке и продаже зерна. Представленные материалы расскажут посетителям о ключевых фигурах, которые позволили этому произойти: в частности, о купцах Павле Шихобалове, построившем общегородской элеватор, и Альфреде фон Вакано – создателе пивоваренного завода. Также экспозиция продемонстрирует развитие пищевой промышленности города - от кондитерского предприятия А.А. Савинова до знаменитой шоколадной фабрики.

Кроме того, выставка покажет Самару как крупнейший индустриальный центр, которым город стал в годы Великой Отечественной войны, получив статус запасной столицы. Гости познакомятся поближе с такими промышленными гигантами, как РКЦ «Прогресс», ПАО «ОДК–Кузнецов», АО «Авиакор-авиационный завод» и другими предприятиями, которые внесли неоценимый вклад в Победу и продолжают удерживать лидерские позиции по сей день.

Также гости смогут увидеть уникальные экспонаты, предоставленные самарскими организациями – музеями АО «Самарский Электромеханический завод и ГБПОУ СО «Самарский техникум кулинарного искусства». Отдельным украшением экспозиции станут фотографии с высоты земной орбиты, переданные Музейно-выставочным центром «Самара Космическая».

В рамках открытия выставки гостей ждёт творческая встреча с представителями АО «Самарский Электромеханический завод», которые поделятся достижениями предприятия и расскажут о людях, которые претворили их в жизнь. А также посетители познакомятся с художницей Марией Самойловой, чьи работы будут представлены на выставке. Автор создаёт свои полотна в смешанном стиле, сочетая вышивку, живопись, текстиль, ассамбляж. Для показа на выставке она предоставила картины на тему промышленной Самары.

Выставка «Регион талантливых и изобретательных» будет открыта для свободного посещения с 22 апреля по 25 сентября 2026 года.

22 апреля 2026 года, 13:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств.

12+

Фото: пресс-служба СОУНБ