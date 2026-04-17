В селе Подстепки горела дача на площади 150 квадратных метров

Сегодня в 12:23 в пожарно-спасательную часть № 146 пожарно- спасательного отряда № 30 филиала облГКУ «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре в селе Подстепки в садовом некоммерческом товариществе «Лада».

Незамедлительно к месту вызова были направлены огнеборцы пожарно-спасательных частей №№ 146,150 пожарно-спасательного отряда № 30, а также коллеги из облГКУ МЧС России.

По прибытии было установлено, что горят дом и хозяйственные постройки на площади 150 квадратных метров.

На тушение пожара оперативно были поданы 4 ствола «Б», созданы 6 звеньев газодымозащитной службы.

В 13:00 была объявлена локализация пожара, в 13:42 – объявлена ликвидация открытого горения. Ликвидация последствий пожара продолжается.

К счастью, погибших и травмированных нет.

Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Фото: облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»