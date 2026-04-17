В Похвистневском районе загорелся гараж с автомобилем

16 апреля в 23:00 в пожарно-спасательную часть № 102 пожарно-спасательного отряда № 35 филиала облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Савруха на улице Центральная Усадьба.

На место вызова незамедлительно были направлены расчеты пожарно-спасательной части № 103 Отряда № 35 и добровольная пожарная команда сельского поселения Савруха.

По прибытии было установлено, что горит гараж на площади 30 квадратных метров, внутри находится автомобиль ВАЗ 2115, существует угроза распространения огня на большую площадь.

Оперативно было создано одно звено газодымозащитной службы. На тушение пожара были поданы 2 ствола «Б».

В 23:20 была объявлена локализация пожара, в 23:30 – ликвидация открытого горения, а в 02:15 – ликвидация последствий пожара.

Причина пожара устанавливается.